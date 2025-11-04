Kiakadtak a netezők a házi készítésű traffipax blokkolón, amihez csak kétoldalú ragasztó kell

Itt az év azon időszaka, amikor búcsút inthetünk a gyorshajtási bírságoknak – ezzel a felütéssel kezdi videóját egy Diaore nevű nő a TikTokon – a házi készítésű traffipaxblokkoló rengeteg autós érdeklődését kelthette fel.

Így készülnek a drága fotók: a házi készítésű traffipaxblokkoló iránt sok járművezető érdeklődhetett

Fotó: MW

Traffipax, gyorshajtás, falevél, rendszám karakter, olvashatatlan – íme a trükk

A brit felhasználó felvétele már a legelső pillanatban megalapozza sokak kíváncsiságát, ami nem csoda, hiszen a legtöbb közlekedő egyfajta nemezise a traffipax, még akkor is, ha a legritkábban kapható gyorshajtáson.

A felvételen aztán hamar jön is a „zseniális” traffipaxblokkoló egy falevél képében, mely kétoldalú ragasztóval tapad fel a rendszám valamelyik karakterére. Az azonosító így fizikailag olvashatatlan lesz, és biztosan megnehezíti gyorshajtás esetén a büntetés célba juttatását.

Házi készítésű traffipaxblokkoló: kiakadtak a netezők

A videó hamar nagy népszerűségre tett szert, de sokaknak nem ment át, hogy viccről van szó. Záporoztak az üzenetek, melyek a megoldás illegalitására hívták fel a figyelmet, vagy épp arról szónokoltak, hogy fel kéne nőni, és szimplán kerülni a gyorshajtást.

Nem lehet szórakozni az úton – a bírságot letiltják a sofőrök béréből

– A traffipax ellen régen és ma is előfordultak különféle trükkök – mondta kedden Németh József, a kaposvári Németh Autó Kft. ügyvezetője. – A buszosok félnek a gyorshajtás miatt, hiszen, ha ugrik a jogosítvány, az akár több mint egymillió forintjukba is kerülhet. Adott esetben utánképzésre kell járniuk, s amíg tart az eltiltás, nem dolgozhatnak a szakmájukban, általában ilyenkor az építőiparban vállalnak munkát.

Hiába a figyelem és a visszafogott tempó, a cég munkatársait 2025-ben két alkalommal mérték be Magyarországon, Ausztriában egyszer. Az ügyvezető azt mondta: a bírságot a vállalkozás kifizette, ám a büntetés összegét az érintett gépkocsivezetők béréből letiltották.

Egyes kütyük mára elavulttá váltak

– Egyes prémium kategóriás traffipax érzékelők pár éve még 400-500 ezer forintba kerültek – felelte kérdésünkre Somogyvári János, a Somogy Classic Oldtimer Egyesület elnöke. – Ezek elég megbízhatóak voltak, ám a hatóság tovább fejlesztette a sebességmérési technológiát, így egyes kütyük mára elavulttá váltak.

Ilyen berendezéseket manapság is lehet rendelni, az elnök úgy tudja, főként a távol-keleti termékek érdeklik a sofőröket. A mostani árakban meglehetősen nagy a szórás: nagyjából 100-450 ezer forint között forgalmazzák a jelzőkészüléket, nyilván akadnak drágábbak is. Somogyvári János szerint előfordulhat, hogy a készülékeket más elektronikai berendezések érzékelői bezavarhatják. Léteznek más trükkök is: egyesek szerint az éjjeli sebességmérés ellen hatékony lehet, ha a rendszámtáblára fényvisszaverő felületet ragasztanak.

– Fontos, hogy mindenki tartsa be a KRESZ szabályokat – hangsúlyozta az elnök. – A rendszámtáblának mindig, így télen is tisztának, jól olvashatónak kell lennie.