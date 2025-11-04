Kiakadtak a netezők a házi készítésű traffipax blokkolón, amihez csak kétoldalú ragasztó kell

november 4., kedd

Nem mindenki volt vevő annak a nőnek a humorára, aki egy viccesnek szánt videóban bemutatta, hogy lehet mostanság elkerülni a gyorshajtási bírságokat. Jelek szerint a házi készítésű traffipaxblokkoló nem aratott osztatlan sikert.

Harsányi Miklós

Itt az év azon időszaka, amikor búcsút inthetünk a gyorshajtási bírságoknak – ezzel a felütéssel kezdi videóját egy Diaore nevű nő a TikTokon – a házi készítésű traffipaxblokkoló rengeteg autós érdeklődését kelthette fel.

Így készülnek a drága fotók: a házi készítésű traffipaxblokkoló iránt sok járművezető érdeklődhetett
Fotó: MW

Traffipax, gyorshajtás, falevél, rendszám karakter, olvashatatlan – íme a trükk

A brit felhasználó felvétele már a legelső pillanatban megalapozza sokak kíváncsiságát, ami nem csoda, hiszen a legtöbb közlekedő egyfajta nemezise a traffipax, még akkor is, ha a legritkábban kapható gyorshajtáson. 
A felvételen aztán hamar jön is a „zseniális” traffipaxblokkoló egy falevél képében, mely kétoldalú ragasztóval tapad fel a rendszám valamelyik karakterére. Az azonosító így fizikailag olvashatatlan lesz, és biztosan megnehezíti gyorshajtás esetén a büntetés célba juttatását.

Házi készítésű traffipaxblokkoló: kiakadtak a netezők

A videó hamar nagy népszerűségre tett szert, de sokaknak nem ment át, hogy viccről van szó. Záporoztak az üzenetek, melyek a megoldás illegalitására hívták fel a figyelmet, vagy épp arról szónokoltak, hogy fel kéne nőni, és szimplán kerülni a gyorshajtást.

Nem lehet szórakozni az úton – a bírságot letiltják a sofőrök béréből

– A traffipax ellen régen és ma is előfordultak különféle trükkök – mondta kedden Németh József, a kaposvári Németh Autó Kft. ügyvezetője. – A buszosok félnek a gyorshajtás miatt, hiszen, ha ugrik a jogosítvány, az akár több mint egymillió forintjukba is kerülhet. Adott esetben utánképzésre kell járniuk, s amíg tart az eltiltás, nem dolgozhatnak a szakmájukban, általában ilyenkor az építőiparban vállalnak munkát. 
Hiába a figyelem és a visszafogott tempó, a cég munkatársait 2025-ben két alkalommal mérték be Magyarországon, Ausztriában egyszer. Az ügyvezető azt mondta: a bírságot a vállalkozás kifizette, ám a büntetés összegét az érintett gépkocsivezetők béréből letiltották.

@findsbydiaore Its that time of the year where you can say goodbye to speeding tickets #funnyvideostiktok #speedingticket #autumnhacks #funlife #fastdriver ♬ original sound - xelyna1

Egyes kütyük mára elavulttá váltak

– Egyes prémium kategóriás traffipax érzékelők pár éve még 400-500 ezer forintba kerültek – felelte kérdésünkre Somogyvári János, a Somogy Classic Oldtimer Egyesület elnöke. – Ezek elég megbízhatóak voltak, ám a hatóság tovább fejlesztette a sebességmérési technológiát, így egyes kütyük mára elavulttá váltak. 
Ilyen berendezéseket manapság is lehet rendelni, az elnök úgy tudja, főként a távol-keleti termékek érdeklik a sofőröket. A mostani árakban meglehetősen nagy a szórás: nagyjából 100-450 ezer forint között forgalmazzák a jelzőkészüléket, nyilván akadnak drágábbak is. Somogyvári János szerint előfordulhat, hogy a készülékeket más elektronikai berendezések érzékelői bezavarhatják. Léteznek más trükkök is: egyesek szerint az éjjeli sebességmérés ellen hatékony lehet, ha a rendszámtáblára fényvisszaverő felületet ragasztanak. 
– Fontos, hogy mindenki tartsa be a KRESZ szabályokat – hangsúlyozta az elnök. – A rendszámtáblának mindig, így télen is tisztának, jól olvashatónak  kell lennie.

Kamerával riogatta az autósokat Somogyvárnál

Olvasónk pünkösdvasárnap személyautójával a Balaton felé hajtott, amikor Somogyvárnál, a Besliahegyen egy ház hídján álló autóban egy kamerát vettek észre, írta jó pár évvel ezelőtt a Sonline.hu.

 Somogyvárnál, a Besliahegyen egy ház hídján álló autóban egy kamerát vettek észre
Fotó: MW

Ebben még nem volt semmi különös, ám az autónak osztrák rendszáma volt. Visszatolattak, hogy jobban szemügyre vegyék a járművet, ekkor látták meg, hogy a kamera egy gumival volt felerősítve az ülésre. Ebből nyilvánvalóvá vált, hogy nem a rendőrök mértek az úton. Ám a többi autós nem állt meg, ezért bőszen villogtattak egymásnak, gondolván a rendőrök mérik a sebességet a 60-as táblánál.
Kiderítettük, hogy a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság semmiképpen sem osztrák rendszámú autóból.
Gyorsan eljutottunk akkoriban Franz Hiller besliahegyi lakoshoz, akiről korábban már írtunk. Ő az, aki saját készítésű táblákkal, korábban az út mellett sétálva igyekezett lassításra bírni az autósokat. Elmondta: ő helyezte a kamerát az autójába.

 

A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
