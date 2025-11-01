Ha ezt az öt tünetet tapasztalod magadon, tuti, hogy a májaddal van baj

Az emberi szervezet egyik legfontosabb szerve a máj, amely számos létfontosságú funkciót lát el. Bár a legtöbben nem gondolunk rá mindennap, a máj egészsége alapvetően meghatározza testünk működését és jólétét. De miért olyan fontos, mik lehetnek a tünetek, és mit érdemes tudni róla?

Tünetek, amikkel érdemes foglalkozni

Fotó: AI

Ez a szerv a test méregtelenítő központja, ezért egészséges működése nélkülözhetetlen. Kiemelkedő szerepet játszik az emésztésben: epét termel, ami segíti a zsírok lebontását és a tápanyagok felszívódását. Emellett részt vesz a vas, réz, szénhidrát-, zsír- és fehérje anyagcsere folyamatában, raktározza a glikogént, és gátolja, hogy a bélrendszerből baktériumok kerüljenek a véráramba.

Betegség kialakulása, és a legfontosabb tünetek

A májelégtelenség kialakulásának számos oka lehet. Közismert és gyakori kiváltó tényező az alkoholfogyasztás, de a probléma hátterében állhatnak fertőzések, legyengült immunrendszer, genetikai tényezők, daganatos betegségek, illetve más életmódbeli hatások is. Számos vírus és parazita is okozhat májfertőzést, ami gyulladást vált ki, és jelentősen csökkenti a szerv teljesítményét. Ezek a kórokozók vérrel, fertőzött élelmiszerrel vagy vízzel, illetve közvetlen érintkezéssel terjedhetnek. Emellett az autoimmun betegségek is veszélyt jelenthetnek, ilyenkor a szervezet saját immunrendszere támadja meg a májat, károsítva annak működését.

A kaposvári dietetikus elmondta, hogy nem áll rendelkezésre tudományos bizonyíték arra, hogy bármely élelmiszer közvetlenül védené ezt a szervet.

– A kérdéskört inkább a másik irányból érdemes megközelíteni: nem feltétlen az a cél, hogy védjük, hanem az, hogy ne károsítsuk – emelte ki Vass Bence, kaposvári dietetikus. Legfontosabb tényezői közé tartozik az alkohol, a gyógyszerek túlzott használata, illetve a drogok fogyasztása. Hozzátette: alapvetően egy rendkívül hatékony méregtelenítő szerv, amely nagyon szépen megvédi magát, ha nem terheljük folyamatosan méreganyagokkal. Ha hagyjuk dolgozni, vagyis nem visszük túlzásba a gyógyszerek és az alkohol fogyasztását, a máj nagyon sok mindent képes önállóan megoldani – tette hozzá a szakember.