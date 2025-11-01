november 1., szombat

Marianna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Egészség

23 perce

Ha ezt az öt tünetet tapasztalod magadon, tuti, hogy a májaddal van baj

Címkék#kaposvári dietetikus#szerv#immunrendszer#alkohol

A májbetegség csendes gyilkos, mivel nincsenek érzőidegek a szervben, a krónikus májproblémák alatt nem érezhetünk fájdalmat. A baj szinte láthatatlanul alakul ki, egészen addig, amíg drámai mértékben nem károsodik. Amikor ez megtörténik, a test már kénytelen jelezni, de gyakran túl későn. Az alábbi 5 tünet felbukkanása azonnali orvosi vizsgálatot igényel, mert ezek súlyos károsodásának első jelei lehetnek.

Bodor Nikolett

Az emberi szervezet egyik legfontosabb szerve a máj, amely számos létfontosságú funkciót lát el. Bár a legtöbben nem gondolunk rá mindennap, a máj egészsége alapvetően meghatározza testünk működését és jólétét. De miért olyan fontos, mik lehetnek a tünetek, és mit érdemes tudni róla? 

Tünetek, amikkel érdemes foglalkozni
Tünetek, amikkel érdemes foglalkozni
Fotó: AI

Ez a szerv a test méregtelenítő központja, ezért egészséges működése nélkülözhetetlen. Kiemelkedő szerepet játszik az emésztésben: epét termel, ami segíti a zsírok lebontását és a tápanyagok felszívódását. Emellett részt vesz a vas, réz, szénhidrát-, zsír- és fehérje anyagcsere folyamatában, raktározza a glikogént, és gátolja, hogy a bélrendszerből baktériumok kerüljenek a véráramba.

Betegség kialakulása, és a legfontosabb tünetek 

A májelégtelenség kialakulásának számos oka lehet. Közismert és gyakori kiváltó tényező az alkoholfogyasztás, de a probléma hátterében állhatnak fertőzések, legyengült immunrendszer, genetikai tényezők, daganatos betegségek, illetve más életmódbeli hatások is. Számos vírus és parazita is okozhat májfertőzést, ami gyulladást vált ki, és jelentősen csökkenti a szerv teljesítményét. Ezek a kórokozók vérrel, fertőzött élelmiszerrel vagy vízzel, illetve közvetlen érintkezéssel terjedhetnek. Emellett az autoimmun betegségek is veszélyt jelenthetnek, ilyenkor a szervezet saját immunrendszere támadja meg a májat, károsítva annak működését. 
A kaposvári dietetikus elmondta, hogy nem áll rendelkezésre tudományos bizonyíték arra, hogy bármely élelmiszer közvetlenül védené ezt a szervet.
– A kérdéskört inkább a másik irányból érdemes megközelíteni: nem feltétlen az a cél, hogy védjük, hanem az, hogy ne károsítsuk – emelte ki Vass Bence, kaposvári dietetikus. Legfontosabb tényezői közé tartozik az alkohol, a gyógyszerek túlzott használata, illetve a drogok fogyasztása. Hozzátette: alapvetően egy rendkívül hatékony méregtelenítő szerv, amely nagyon szépen megvédi magát, ha nem terheljük folyamatosan méreganyagokkal. Ha hagyjuk dolgozni, vagyis nem visszük túlzásba a gyógyszerek és az alkohol fogyasztását, a máj nagyon sok mindent képes önállóan megoldani – tette hozzá a szakember.

A májbetegség 5 első jele a bőrön – Ezekre figyelj, és azonnal fordulj orvoshoz! 

  • Az egyik gyakori jel a körömágyak megvastagodása. Legtöbbször ez a tünet jelezheti a szerv problémáját. Ugyanakkor a megvastagodott körömágy előfordulhat szív- és tüdőbetegség esetén is, ezért mindenképpen érdemes időben orvoshoz fordulni. 
  • A sárgaság a legkönnyebben felismerhető tünetek egyike. Ha a bőr és a szemfehérje sárgás elszíneződést mutat, az a bilirubin felhalmozódásának jele, ami szoros összefüggésben áll a működési zavarokkal.
  • Egy másik figyelmeztető jel a pókangióma, azaz az anyajegyszerű, piros dudorok, amelyeket gyakran kis kitágult vérerek vesznek körül. Ha a test több pontján is megjelennek, nagy valószínűséggel a máj működésével lehet probléma. Ez a tünet az ösztrogén szintjének emelkedésére is utal, ami számos nőgyógyászati problémát idézhet elő. 
  • Szintén a hormonális változásokkal hozható összefüggésbe a piros tenyér jelensége. A tenyerek pirosas elszíneződése a vérbőség következménye, és gyakran viszketéssel is társul.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu