Nagy fényesség jelent meg Kaposvár légtere felett - bizarr összefüggést találtak a kísérletek és az UFO-k között

Nukleáris tesztek és az UFO-észlelések: bizarr összefüggést találtak. UFO-król szóló hírekkel rajtolt a 2025-ös év

Csillagászati felvétel, fényes objektumok, Szputnyik-1, műholdak – technológia és az elemzések

A kutatók több ezer, 1949 és 1957 között készült csillagászati felvételt vizsgáltak meg a kaliforniai Palomar Obszervatórium archívumából. Olyan rövid életű fényes objektumokra bukkantak, amelyek egy képen még megjelentek, a következőn pedig már eltűntek. A képek mind a Szputnyik–1 fellövése előtti időszakból származnak, tehát nem magyarázhatók műholdakkal vagy modern technológiával – tájékoztat a Newsweek.

A tudósok ezután összevetették a megjelenésük időpontját az azonos évek UFO-észleléseivel és a felszíni nukleáris tesztekkel – megdöbbentő eredménnyel.

A kutatás szerint:

45%-kal nagyobb eséllyel jelentek meg az objektumok egy nappal nukleáris fegyvertesztek után

8,5%-kal nőtt az észlelések száma minden plusz bejelentett UFO mellett

Az UAP/UFO megfigyelések is gyakoribbá váltak a nukleáris tesztek időablakaiban

A tudósok szerint fizikai magyarázat lehet a Cherenkov-sugárzás nevű jelenség, amely erős radioaktív részecskék esetén látható fényt okozhat a légkörben. Több korabeli beszámoló is „tűzgolyókat” említ a robbantások után.

Mi történik valójában az égen?

A kutatók egyelőre óvatosak: "Eredményeink megerősítik, hogy a jelenség valós, és további vizsgálatot igényel". Egy dolog azonban biztos: a rejtélyes fények eredete továbbra is ismeretlen — de az összefüggések túl erősek ahhoz, hogy figyelmen kívül hagyják őket.

Vadászgéppel üldözte az UFO-t a kaposvári légtérben

Ha Magyarországon szóba kerülnek az azonosítatlan repülő tárgyak, a kaposvári Knoll Gyula valamilyen szinten kapcsolódik hozzá, írta 2017-ben a Sonline.hu.

– 1959. július 21-én Kaposvár felett repültem éjjel 4000 méteres magasságban, kinéztem a lokátorból, mert tartani akartam a légteremet, amikor Dombóvár felől egy nagy fényesség közeledett felém 4-500 méteres magasabban – emlékezett vissza Knoll Gyula . – Azt hittem, egy kolléga, ezért rákérdeztem a repülésvezetőre, küldtek-e másik gépet a légterembe, de nemleges választ kaptam.

. – Azt hittem, egy kolléga, ezért rákérdeztem a repülésvezetőre, küldtek-e másik gépet a légterembe, de nemleges választ kaptam. Az azonosítatlan repülő objektum Knoll Gyula gépe fölé szállt, és beterítette a kabint nappali világosságra, majd nyugatnak repült. Ekkor arra gondolt, hogy valami nyugati csúcstechnika. Jelentette rádión, hogy a cél fölötte van és megy Ausztria felé. – Azt a parancsot kaptam, hogy menjek rá, nézzem meg, igazoltassam – mesélte Knoll Gyula. – Begyorsítottam a gépet és már éppen egy magasságban voltam vele, s éppen befogtam volna a fedélzeti lokátorba. Ekkor ért a nagy meglepetés, a cél előttem hirtelen úgy begyorsult, mintha puskából lőtték volna ki. Engem úgy faképnél hagyott, hogy szinte mukkanni sem tudtam, pedig ekkor körülbelül 900-1000 km/h-s sebességgel követtem.

A földönkívüliek köztünk élnek: nem szélhámosok, tudósok állítják

A Harvard Egyetem és a Montana Technológiai Egyetem kutatói állítják: a földönkívüliek titokban itt élhetnek a Földön, írta Sonline.hu. Az új tanulmányban a kutatócsoport felvetette annak lehetőségét, hogy az UFO észlelések intelligens lények tevékenységére utalhatnak itt a Földön - olvasható a tanulmányban. Ezek a lények rejtőzködve élnek az emberek között, azaz vagy a föld alatt, és/vagy annak közeli környezetében (pl. a Holdon) rejtőzködnek, vagy akár köztünk élnek és embernek adják ki magukat.