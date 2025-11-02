november 2., vasárnap

Achilles névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Észlelések

59 perce

Nagy fényesség jelent meg Kaposvár légtere felett - bizarr összefüggést találtak a kísérletek és az UFO-k között

Címkék#kísérletek#ufo#gép#Knoll Gyula#lokátor

Friss elemzések szerint a titokzatos égi jelenségek gyakoribbá váltak a nukleáris fegyverkísérletek időszakában. Nukleáris tesztek és UFO-észlelések: bizarr összefüggést találtak.

Harsányi Miklós

Egy új kutatás alapján az UFO-megfigyelések egy része nem véletlen időpontokban történt, írta az Origo.hu – nukleáris tesztek és az ufo-észlelések: bizarr összefüggést találtak.

Nukleáris tesztek és az UFO-észlelések: bizarr összefüggést találtak. UFO-król szóló hírekkel rajtolt a 2025-ös év. Képünk illusztráció!
Nukleáris tesztek és az UFO-észlelések: bizarr összefüggést találtak. UFO-król szóló hírekkel rajtolt a 2025-ös év
 Képünk illusztráció!

Csillagászati felvétel, fényes objektumok, Szputnyik-1, műholdak – technológia és az elemzések

A kutatók több ezer, 1949 és 1957 között készült csillagászati felvételt vizsgáltak meg a kaliforniai Palomar Obszervatórium archívumából. Olyan rövid életű fényes objektumokra bukkantak, amelyek egy képen még megjelentek, a következőn pedig már eltűntek. A képek mind a Szputnyik–1 fellövése előtti időszakból származnak, tehát nem magyarázhatók műholdakkal vagy modern technológiával – tájékoztat a Newsweek.
A tudósok ezután összevetették a megjelenésük időpontját az azonos évek UFO-észleléseivel és a felszíni nukleáris tesztekkel – megdöbbentő eredménnyel.

Nukleáris tesztek és UFO-észlelések: bizarr összefüggést találtak

A kutatás szerint:

  • 45%-kal nagyobb eséllyel jelentek meg az objektumok egy nappal nukleáris fegyvertesztek után
  • 8,5%-kal nőtt az észlelések száma minden plusz bejelentett UFO mellett
  • Az UAP/UFO megfigyelések is gyakoribbá váltak a nukleáris tesztek időablakaiban

A tudósok szerint fizikai magyarázat lehet a Cherenkov-sugárzás nevű jelenség, amely erős radioaktív részecskék esetén látható fényt okozhat a légkörben. Több korabeli beszámoló is „tűzgolyókat” említ a robbantások után.

Mi történik valójában az égen? 

A kutatók egyelőre óvatosak: "Eredményeink megerősítik, hogy a jelenség valós, és további vizsgálatot igényel". Egy dolog azonban biztos: a rejtélyes fények eredete továbbra is ismeretlen — de az összefüggések túl erősek ahhoz, hogy figyelmen kívül hagyják őket.

Vadászgéppel üldözte az UFO-t a kaposvári légtérben

Ha Magyarországon szóba kerülnek az azonosítatlan repülő tárgyak, a kaposvári Knoll Gyula valamilyen szinten kapcsolódik hozzá, írta 2017-ben a Sonline.hu. 

  • – 1959. július 21-én Kaposvár felett repültem éjjel 4000 méteres magasságban, kinéztem a lokátorból, mert tartani akartam a légteremet, amikor Dombóvár felől egy nagy fényesség közeledett felém 4-500 méteres magasabban – emlékezett vissza Knoll Gyula. – Azt hittem, egy kolléga, ezért rákérdeztem a repülésvezetőre, küldtek-e másik gépet a légterembe, de nemleges választ kaptam.
  • Az azonosítatlan repülő objektum  Knoll Gyula gépe fölé szállt, és beterítette a kabint nappali világosságra, majd nyugatnak repült. Ekkor arra gondolt, hogy valami nyugati csúcstechnika. Jelentette rádión, hogy a cél fölötte van és megy Ausztria felé. – Azt a parancsot kaptam, hogy menjek rá, nézzem meg, igazoltassam – mesélte Knoll Gyula.  – Begyorsítottam a gépet és már éppen egy magasságban voltam vele, s éppen befogtam volna a fedélzeti lokátorba. Ekkor ért a nagy meglepetés, a cél előttem hirtelen úgy begyorsult, mintha puskából lőtték volna ki. Engem úgy faképnél hagyott, hogy szinte mukkanni sem tudtam, pedig ekkor körülbelül 900-1000 km/h-s sebességgel követtem.

A földönkívüliek köztünk élnek: nem szélhámosok, tudósok állítják

 A Harvard Egyetem és a Montana Technológiai Egyetem kutatói állítják: a földönkívüliek titokban itt élhetnek a Földön, írta Sonline.hu. Az új tanulmányban a kutatócsoport felvetette annak lehetőségét, hogy az UFO észlelések intelligens lények tevékenységére utalhatnak itt a Földön - olvasható a tanulmányban. Ezek a lények rejtőzködve élnek az emberek között, azaz vagy a föld alatt, és/vagy annak közeli környezetében (pl. a Holdon) rejtőzködnek, vagy akár köztünk élnek és embernek adják ki magukat.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu