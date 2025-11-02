1 órája
Erre a két járműre ne bízd az életedet– alighogy legördültek a szalagról, már vissza is hívták őket
Létezik egy lista, amitől mostanság már az autótulajdonosok is retteghetnek. A visszahívási listán ezúttal egy új autó és egy új motorkerékpár is szerepel, mutatjuk őket.
Sokaknak talán nem hangzik újdonságként, de akiknek igen, azok biztos hálásak lesznek ezekért az információkért. Az Európai Unió minden héten közzé tesz egy listát a visszahívott termékekről, legyen szó fehérneműről, játékról vagy éppen gépjárműről. A legutóbbi listán bizony egy új autó és egy új motorkerékpár is van, olyanok amelyek éppen csak most gurultak ki a szalonokból. Mutatjuk, melyek azok az új autók, amelyek bármikor bajba sodorhatnak.
Új autó és motorkerékpár, melyeket jobb, ha ki se hozol a szalonból
Az autótulajdonosoknak fel kell készülniük arra, hogy bizony a jármű fölött is elszállnak az évek, így olykor-olykor bizony előkerülhetnek bizonyos meghibásodások. Na de arra senki sem számít, hogy éppen egy, a kereskedésből nemrég kigurult jármű szinte azonnal meghibásodik.
Az Európai Unió heti visszahívási listája, más néven RAPEX-jelentés vagy Safety Gate lista egy rendszeresen frissülő összesítés a veszélyes fogyasztási cikkekről, amelyeket az uniós tagállamok piacfelügyeleti hatóságai jelentettek. A lista olyan termékeket tartalmaz, amelyek egészségre, biztonságra vagy környezetre kockázatot jelentenek – például játékokat, elektromos eszközöket, kozmetikumokat, járműveket vagy ruházati cikkeket. Minden bejegyzésnél feltüntetik a termék típusát, eredetét, a veszély jellegét, valamint a meghozott intézkedéseket (például forgalomból való kivonás vagy visszahívás). Az eheti listán szerepel egy új autó és egy motorkerékpár.
- Ford Transit Custom
A visszahívásban érintett járművek gyártási dátuma: 2025.07.
A hátsó lengéscsillapító sajnos könnyen beadja a kulcsot – ha eltörik, a kocsi úgy billeghet, mintha táncolni próbálna. Ráadásul a sérült alkatrész még a hátsó fékvezetéket is kikezdheti, sőt, ha a rugó is lepattan, az már tényleg a „minden rosszban van még rosszabb” kategória.
- Zero DS / DSR / DSR/X
A visszahívásban érintett járművek gyártási dátuma: 2022.04. – 2025.07.
Ennél a motornál kábelköteg probléma állt fent, ugyanis több vásárlói bejelentés szerint a kábelkötegben menet közben elszakadtak egyes vezetékek, ami a hajtóerő azonnali megszűnését eredményezték. Így tehát komoly kockázatot jelent a motorkerékpár használta.
Miért van ennyi hibás új jármű?
Az autószerelők mindegyike tudna valamilyen specifikus problémát mondani arra, mik állnak leggyakrabban a meghibásodás hátterében, de vannak alapvető tézisek, amiben sokan egyetértenek.
– A dolog hátterében az egyre több elektronikus vezérlőegység, szenzor, infotainment-rendszer, vezetést segítő rendszer (ADAS) megjelenése és ezek hibalehetőségei is állnak. A gyártóknak egyszerre kell innoválni, környezetvédelmi előírásokat betartani, és versenyezni az árakkal. Ez sok esetben azt eredményezi, hogy a minőségbiztosítás, tesztelés, finomhangolás kevésbé tükröződik megfelelően a gyártásban. Silány minőség, gyenge anyaghasználat, egyre olcsóbb gyártási és/vagy bekerülési költség – mondta el Gadanecz Gergő, barcsi autóalkatrész bolt és szerelőműhely tulajdonos.
– Szerintem a közeljövőben egyre több autó- és motorgyártó fog csődbe menni, akiket pedig szépen lassan Kína felvásárol. Sajnos ez a tendencia, az európai autógyártás negatív rekordokat döntöget – tette hozzá a szakember.