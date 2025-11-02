Erre a két járműre ne bízd az életedet– alighogy legördültek a szalagról, már vissza is hívták őket

Sokaknak talán nem hangzik újdonságként, de akiknek igen, azok biztos hálásak lesznek ezekért az információkért. Az Európai Unió minden héten közzé tesz egy listát a visszahívott termékekről, legyen szó fehérneműről, játékról vagy éppen gépjárműről. A legutóbbi listán bizony egy új autó és egy új motorkerékpár is van, olyanok amelyek éppen csak most gurultak ki a szalonokból. Mutatjuk, melyek azok az új autók, amelyek bármikor bajba sodorhatnak.

Erre a 2025. júliusi gyártmányú új autóra még véletlenül se bízd az életedet

Új autó és motorkerékpár, melyeket jobb, ha ki se hozol a szalonból

Az autótulajdonosoknak fel kell készülniük arra, hogy bizony a jármű fölött is elszállnak az évek, így olykor-olykor bizony előkerülhetnek bizonyos meghibásodások. Na de arra senki sem számít, hogy éppen egy, a kereskedésből nemrég kigurult jármű szinte azonnal meghibásodik.

Az Európai Unió heti visszahívási listája, más néven RAPEX-jelentés vagy Safety Gate lista egy rendszeresen frissülő összesítés a veszélyes fogyasztási cikkekről, amelyeket az uniós tagállamok piacfelügyeleti hatóságai jelentettek. A lista olyan termékeket tartalmaz, amelyek egészségre, biztonságra vagy környezetre kockázatot jelentenek – például játékokat, elektromos eszközöket, kozmetikumokat, járműveket vagy ruházati cikkeket. Minden bejegyzésnél feltüntetik a termék típusát, eredetét, a veszély jellegét, valamint a meghozott intézkedéseket (például forgalomból való kivonás vagy visszahívás). Az eheti listán szerepel egy új autó és egy motorkerékpár.

Ford Transit Custom

A visszahívásban érintett járművek gyártási dátuma: 2025.07.

A hátsó lengéscsillapító sajnos könnyen beadja a kulcsot – ha eltörik, a kocsi úgy billeghet, mintha táncolni próbálna. Ráadásul a sérült alkatrész még a hátsó fékvezetéket is kikezdheti, sőt, ha a rugó is lepattan, az már tényleg a „minden rosszban van még rosszabb” kategória.

Zero DS / DSR / DSR/X

A visszahívásban érintett járművek gyártási dátuma: 2022.04. – 2025.07.

Ennél a motornál kábelköteg probléma állt fent, ugyanis több vásárlói bejelentés szerint a kábelkötegben menet közben elszakadtak egyes vezetékek, ami a hajtóerő azonnali megszűnését eredményezték. Így tehát komoly kockázatot jelent a motorkerékpár használta.