Kinevezés

3 órája

Új rendőrkapitány vigyázza a fonyódiak biztonságát

Címkék#Fonyódi Rendőrkapitányság#Molnár Gábor#Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság#Baráth Attila

Baráth Attila rendőr őrnagy a Fonyódi Rendőrkapitányság kinevezett vezetője.

Koszorus Rita
Molnár Gábor dandártábornok, a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője november 1-jei hatállyal kinevezte Baráth Attila rendőr őrnagyot a Fonyódi Rendőrkapitányság vezetőjének, tette közzé a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság honlapján. 

Baráth Attila az új rendőrkapitány. Fotó: Police.hu

Baráth Attila őrnagy az év kezdete óta megbízással látta el a kapitányságvezetői feladatokat.

 

