Kinevezés
3 órája
Új rendőrkapitány vigyázza a fonyódiak biztonságát
Baráth Attila rendőr őrnagy a Fonyódi Rendőrkapitányság kinevezett vezetője.
Molnár Gábor dandártábornok, a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője november 1-jei hatállyal kinevezte Baráth Attila rendőr őrnagyot a Fonyódi Rendőrkapitányság vezetőjének, tette közzé a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság honlapján.
Baráth Attila őrnagy az év kezdete óta megbízással látta el a kapitányságvezetői feladatokat.
