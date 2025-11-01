Újra kinyitja kapuit a Légvárvilág ebben a városi sportcsarnokban

November 2-án, vasárnap újra megnyitja kapuit a Légvárvilág Játszóház a kaposvári Városi Sportcsarnokban (Arany János utca 97.). A küzdőtéren számos légvár, óriáscsúszda, akadálypálya, mini gyereksarok, valamint arcfestés, lufihajtogatás és kézműves foglalkozások várják az 1–12 éves gyerekeket. A játszóház négy turnusban látogatható, de korlátlan jeggyel egész napos belépés is váltható. A pénztár reggel 9 órakor nyit. A szervezők arra kérik a látogatókat, hogy érkezzenek időben, mivel a létszám korlátozott.