2 órája
Újra kinyitja kapuit a Légvárvilág ebben a városi sportcsarnokban
Tökéletes programlehetőség az őszi szünet lezárására Kaposváron, avagy – Egy nap, amikor a mozgás és a játék áll a középpontban.
November 2-án, vasárnap újra megnyitja kapuit a Légvárvilág Játszóház a kaposvári Városi Sportcsarnokban (Arany János utca 97.). A küzdőtéren számos légvár, óriáscsúszda, akadálypálya, mini gyereksarok, valamint arcfestés, lufihajtogatás és kézműves foglalkozások várják az 1–12 éves gyerekeket. A játszóház négy turnusban látogatható, de korlátlan jeggyel egész napos belépés is váltható. A pénztár reggel 9 órakor nyit. A szervezők arra kérik a látogatókat, hogy érkezzenek időben, mivel a létszám korlátozott.