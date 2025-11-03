november 3., hétfő

A marcali gyógyfürdő a vízcsere után újra megnyitott, és a hűvös időben ismét a meleg vizes pihenés kedvelt helyszíne lett.

Molnár Dániel
Újra kinyitotta kapuit ez a dunántúli fürdő

Forrás: https://marcali-furdo.hu/galeria/

A Marcali Városi Gyógyfürdő és Szabadidőközpont a múlt heti vízcsere után hétfőn ismét megnyitotta kapuit – közölték a fürdő Facebook-oldalán. A hidegebb napokon különösen jó program a gyógyfürdő, hiszen ilyenkor igazán jólesik a meleg vízben pihenni. A gőzölgő medencék fölött párás levegő és nyugodt hangulat fogadja a látogatókat, miközben kint hűvös, szeles az idő. A fürdő így a hideg hónapokban is ideális menedék a feltöltődésre és a kikapcsolódásra vágyóknak.

 

