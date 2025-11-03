Újra kinyitotta kapuit ez a dunántúli fürdő

A Marcali Városi Gyógyfürdő és Szabadidőközpont a múlt heti vízcsere után hétfőn ismét megnyitotta kapuit – közölték a fürdő Facebook-oldalán. A hidegebb napokon különösen jó program a gyógyfürdő, hiszen ilyenkor igazán jólesik a meleg vízben pihenni. A gőzölgő medencék fölött párás levegő és nyugodt hangulat fogadja a látogatókat, miközben kint hűvös, szeles az idő. A fürdő így a hideg hónapokban is ideális menedék a feltöltődésre és a kikapcsolódásra vágyóknak.