Újra kinyitotta kapuit ez a dunántúli fürdő
A marcali gyógyfürdő a vízcsere után újra megnyitott, és a hűvös időben ismét a meleg vizes pihenés kedvelt helyszíne lett.
A Marcali Városi Gyógyfürdő és Szabadidőközpont a múlt heti vízcsere után hétfőn ismét megnyitotta kapuit – közölték a fürdő Facebook-oldalán. A hidegebb napokon különösen jó program a gyógyfürdő, hiszen ilyenkor igazán jólesik a meleg vízben pihenni. A gőzölgő medencék fölött párás levegő és nyugodt hangulat fogadja a látogatókat, miközben kint hűvös, szeles az idő. A fürdő így a hideg hónapokban is ideális menedék a feltöltődésre és a kikapcsolódásra vágyóknak.
