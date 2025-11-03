november 3., hétfő

Formálódik már a jelöltek névsora. Három településen lesz még idén Somogyban időközi önkormányzati választás.

Koszorus Rita
Itt lesz legközelebb időközi választás Somogyban

Fotó: Szabone Zsedrovits Eniko

Hamarosan ismét urnákhoz járulnak a választók Somogyban. Legközelebb november 16-án lesz időközi önkormányzati választás Somogy vármegyében, Somogyacsán. Polgármestert és négy képviselőt is választanak a falu lakói, miután a képviselő-testület augusztusban feloszlatta magát. Az ötfős testületből hárman szavaztak az önfeloszlatás mellett, ketten, köztük Muraközi Imre polgármester ellenezték a kezdeményezést. 

választás somogy
Három településen választanak idén polgármestert. 
Fotóillusztráció: Muzslay Péter

A november 15-i voksoláson két polgármester-jelöltre adhatják le voksukat a somogyacsaiak: a korábbi polgármester Murakozi Imre mellett Csillag Mariann független jelöltre is szavazhatnak. A négy képviselői helyre hét képivselő-jelölt pályázik. 

Ezt követően december 14-én Tab választ, ahol ugyancsak feloszlatta magát a testület. Még szeptemberben történt, hogy felbukkant az interneten egy hivatalosnak tűnő dokumentum arról, hogy a tabi képviselő-testület feloszlatta magát. A hírt Nagy Gyula, Tab polgármestere megkeresésünkre megerősítette.  Úgy tudjuk, hogy Tabon már néhány hónapja feszültség volt a testületi tagok között, de csak most jutottak arra az elhatározásra, hogy a testület feloszlatja magát. Emiatt a testület a soron következő választásig kizárólag halaszthatatlan ügyekben, ügyvivőként működik tovább. 

Öt választás megvolt, három még hátra

A városvezetői székre eddig két aspiráns pályázik, akiket jogerősen nyilvántartásba is vettek már: egyikük Csizmadia Nándor, míg másikuk Jámbor Péter. Mindketten függetlenként indulnak a választáson, s Jámbor Péter egyéni listás jelöltként is megméreti magát a szavazók bizalmáért. Az ajánlóíveket Nagy Gyula korábbi polgármester is átvette, azonban a jelöltséghez szükséges ajánlásokat nem adta le. A képviselői helyekre tizenhatan indulnának, ám még senkit sem vettek jogerősen nyilvántartásba. 

December 21-ére írták ki az időközi önkormányzati választást Vízváron, ahol szeptemberben oszlatta fel magát a testület. Itt még nincsenek hivatalos jelöltek. Az idei esztendőben már tartottak időközi választást Zselickisfaludon, Karádon, Csurgón és Barcson is. 

A legtöbb helyen belső ellentétek, bizalomvesztés vagy együttműködési nehézségek vezettek az önfeloszlatáshoz. 

 

