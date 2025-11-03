november 3., hétfő

Változott a menetrend, ekkor indul Szántódról az első komp

Címkék#Balatoni Hajózási Zrt#menetrend#komp

Harsányi Miklós
A felújításnak köszönhetőn a dugók száma is csökkenhet

Fotó: FULOP ILDI

– Mától módosult a balatoni kompok menetrendje –közölte a Balatoni Hajózási Zrt. 

November 3-tól Szántódrévből 7:00 és 18:00 óra között,  Tihanyrévből 7:15 és 18:15 között indulnak a járatok.  – Hétköznapokon óránként, hétvégén pedig a megszokott sűrű, 30 percenkénti indulással várunk Titeket – számolt be erről a zrt. közösségi oldalán. – Kerékpárral is bármely nap átkelhettek a Balatonon, irány a rév, írták.

 

