Helyi közélet
Változott a menetrend, ekkor indul Szántódról az első komp
A felújításnak köszönhetőn a dugók száma is csökkenhet
– Mától módosult a balatoni kompok menetrendje –közölte a Balatoni Hajózási Zrt.
November 3-tól Szántódrévből 7:00 és 18:00 óra között, Tihanyrévből 7:15 és 18:15 között indulnak a járatok. – Hétköznapokon óránként, hétvégén pedig a megszokott sűrű, 30 percenkénti indulással várunk Titeket – számolt be erről a zrt. közösségi oldalán. – Kerékpárral is bármely nap átkelhettek a Balatonon, irány a rév, írták.
