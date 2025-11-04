Visszautasíthatatlan ajánlat
50 perce
Visszautasíthatatlan ajánlatot tett ügyfeleinek a Kapos Holding
A Kapos Holding olyat tett, amire senki sem számított Kaposváron. Egy tábla számítógépet vagyis egy tabletet nyerhet az, aki átáll az online ügyintézésre.
Visszautasíthatatlan ajánlatot tett a Kapos Holding, aki november 1. és 30. között regisztrál az e-ügyfélszolgálaton, értékes nyereményben részesülhet. A felhívás szerint egy tábla számítógépet, vagyis egy tabletet lehet nyerni. Online lehet már vízóraállást bejelenteni, e-számlát igényelni, díjat fizetni, vagy hibabejelentésre is használható ez a felület. Felhívták a figyelmet, hogy így megspóroljuk a sorban állást és lényegében bármikor tudunk ügyet intézni.
