Visszautasíthatatlan ajánlat

Visszautasíthatatlan ajánlatot tett ügyfeleinek a Kapos Holding

Címkék#Kapos Holding#ügyfélszolgálat#ajánlat#díj

A Kapos Holding olyat tett, amire senki sem számított Kaposváron. Egy tábla számítógépet vagyis egy tabletet nyerhet az, aki átáll az online ügyintézésre.

Koszorus Rita

Visszautasíthatatlan ajánlatot tett a Kapos Holding, aki november 1. és 30. között regisztrál az e-ügyfélszolgálaton, értékes nyereményben részesülhet. A felhívás szerint egy tábla számítógépet, vagyis egy tabletet lehet nyerni. Online lehet már vízóraállást bejelenteni, e-számlát igényelni, díjat fizetni, vagy hibabejelentésre is használható ez a felület. Felhívták a figyelmet, hogy így megspóroljuk a sorban állást és lényegében bármikor tudunk ügyet intézni. 

 

 

