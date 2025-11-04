november 4., kedd

A Zárda közi rejtély – a „Megállni tilos” tábla, ami mágnesként vonzza az autósokat

Vannak helyek Kaposváron, ahol az ember már semmin sem lepődik meg. A Zárda köz is ilyen: valami különös vonzása lehet annak a „Megállni tilos” táblának, amely alatt szinte mindig parkol valaki, aki úgy gondolja – ez biztos csak másokra vonatkozik.

Mintha valami különleges energiamező lenne ott – talán a tábla feromonokat bocsát ki a parkolni vágyó járművek felé? Lassan sorozatot lehetne indítani „A hét bunkóparkolója” címmel, hiszen mindig akad egy új hős, aki közvetlenül a tábla alatt pihenteti meg a vasparipáját, mintha csak bizonyítani akarná: igenis elférünk mindannyian, ha nagyon akarjuk.

A felettébb vonzó „Megállni tilos” tábla és az alatta parkoló autó
A „Megállni tilos” nem tiltás, hanem kihívás Fotó: MW

A helyzet persze addig vicces, amíg egy garázstulajdonos nem akar kiállni vagy megállni a saját garázsa előtt, és közben valaki egy másik gépjárművel el nem próbál haladni a tilosban parkoló és a jogosan a garázsát használó között – olyankor pillanatok alatt kiderül, hogy ez a zseniális parkolás mégsem annyira praktikus. 

A Zárda köz tehát különleges hely: itt a „Megállni tilos” nem tiltás, hanem kihívás. Egy próbapálya azoknak, akik úgy érzik, rájuk nem vonatkoznak a szabályok. 

 

