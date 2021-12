– A szülőfalu számomra is a világ közepe, a megfellebbezhetetlen igazodási pont, gyermek- és ifjúkori eszmélésem színtere; ma is meghatározó szerepe van az életemben. Mesztegnyő a honismereti mozgalom egyik, országosan is számon tartott fellegvára, soha el nem múló elfogultsággal, gyermeki rajongással szeretem, és máig erős, eleven kapocs fűz ide. A faluközösség, a jobbágy-paraszti, reformkori zendülő őseim, nagyszüleim, szüleim életfogytig tartó hálára köteleznek. És ezt a hálát talán némileg sikerült a falumonográfia megírásával kifejeznem. Meghatódtam, amikor igyekezetemet díszpolgári címmel ismerték el.