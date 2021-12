– A folyékony művészet igazából egy technikai eljárás, amelyhez sem ecset, sem paletta nem szükségeltetik, csupán rengeteg festék és izomerő. Angol nyelvű videókból tanultam meg a technika alapjait, de jócskán megfizettem a tanulópénzt. Ugyanis a látszólag könnyűnek tűnő festési mód nagyon sok hibalehetőséget is rejt magában. Félévnyi kísérletezés után éreztem rá igazán arra, hogy mitől lesz jó egy kép – mondta el Laki-Lukács Dóra. – Az eljárás lényege, hogy különféle színű akrilfestékeket öntök egy tálkába, majd ez az elegy kerül a vászonra. Folyamatos lassú mozgatás közben a festékrétegek egymással interakcióba lépnek, keverednek, így absztrakt kompozíciókat hoznak létre. – Számomra mindegyik öntés egy kísérlet, igyekszem eltalálni a tökéletes festék adalékanyag elegyet és szebbnél szebb színkombinációkat létrehozni – avatott be az alkotó. Elárulta, hogy közgazdászként talált rá a technikában rejlő szépségekre, a mai napig hobbiként űzi e tevékenységet. Ami szép benne, hogy még véletlenül sem születik két egyforma kép, néha maga is meglepődik a végeredményen.