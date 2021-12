– Az idén már 24. alkalommal hirdettük meg a versenyünket – mondta Szép Tamás, a Kaposvári Polgári Casino elnöke. – A program legfontosabb célja a magyar kultúra értékeinek ápolása. Az indulók zöme most is a középiskolás korosztályból került ki, s a hagyományoknak megfelelően ezúttal is két verssel lehetett nevezni.