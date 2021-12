– 1993-ban Flink Kornél újságíró barátunk segítségével és biztatására indítottuk el a Magvetés című, negyedévente megjelenő egyházi, kulturális újságunkat, hogy a lelkipásztori gondozásra ránk bízott falvakat ezzel is összefogjuk. „A média óriási hatalom” – győzködött bennünket, hogy merjünk belevágni lap­alapításba. Persze nekünk nem hatalom kell, hanem egyfajta szócső, hogy szavunk azokhoz is eljuthasson, akik nem érnek el a templomba vasárnaponként – emlékezett Sipos Imre. – A Kaposvári Egyházmegye legnagyobb múltú helyi újságja a Magvetés, amelynek régebbi számait forgatva sok mindent megtudhatnak a 11 kis külső-somogyi falu – Törökkoppány, Szorosad, Somogydöröcske, Miklósi, Kára, Zics, Somogyegres, Kapoly, Somogymeggyes, Pusztaszemes, Kereki – utóbbi 3 évtizedéről. Egy szerzetes közösségnek nagy ereje a stabilitása, helyhez kötöttsége. Azért, hogy a Koppány-völgyében fekvő kis falvakat az itt lakók és az ide látogatók jobban szeressék és megismerhessék, az évtizedek alatt végzett helytörténeti kutatásaink eredményeit könyv alakban is megjelentettük. Miklósi és Zics története után a legvaskosabb Törökkoppány monográfiája lett, amely kiadásának költségeit a helyi önkormányzat vállalta. A többi kötet nyomdaköltségét szerzetes közösségünk gazdálkodta ki.