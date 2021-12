A település képviselői nem csupán a rendezvény helyszínének biztosításával, de a lebonyolításban való aktív közreműködésükkel is bizonyították az idősek iránti elkötelezettségüket. A rendezésben nagy érdemeket szerzett a Farkas Jánosné vezette nyugdíjasklub is, amely egy remek táncos összeállítással is előrukkolt a gálán. Új oldaláról mutatkozott be Móring József Attila országgyűlési képviselő, aki a technikusi teendők elvállalása mellett a zenészi képességeit is megcsillogtatta.