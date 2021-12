A Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen diplomázott művész jelenleg tervezőgrafikával foglalkozik, és tagja a Kapos Art Képző- és Iparművészeti Egyesületnek is. A kollégiumban bemutatott munkái közt megtalálhatók a középiskolás évek legjobb darabjai is, valamint diplomamunkája, emellett több olyan toll- illetve ceruzarajz, amely a pandémia idején született. – Mint a legtöbb művészre, rám is hatással volt a bezártság, az úgynevezett nagy semmi, amikor csak a négy fal között éltünk – mondta. – Ennek az időszaknak a termékei azok a rajzok, ahol a természet csodáira figyeltem, a madársorozat, illetve néhány portré.