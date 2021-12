– Négy megyéből összesen 87 fellépőt vártunk a kétnapos rendezvényünkre – közölte Szabó Klaudia. – Erős a mezőny, már a nyitónapon több kiemelkedő produkciót hallhattunk. Megnyugtató, hogy térségünkben ilyen sok gyermek kötelezte el magát a zenetanulás mellett. Biztató a fiatalok tehetsége, lelkesedése és szorgalma, s a verseny egyúttal arra is kiváló lehetőséget teremt, hogy népszerűsítsük a rézfúvósképzést. Ezen a téren is gondolni kell az utánpótlásra, s arra, hogy minél több gyermek időben ismerje meg a zene szépségét. Ehhez biztos alapokra, következetes tanulásra és gyakorlásra is szükség van.