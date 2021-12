Az intézmény tánccsoportjai néhány hónappal ezelőtt még úgy készültek, hogy másfél órába belesűrítik az előadást, a járványhelyzet azonban felülírta terveiket. Deli Szidónia az intézmény vezetője elmondta, úgy döntöttek, hogy nem engednek be egyszerre több száz embert a nézőtérre, hanem a táncosok csoportonként csak a szüleiknek és hozzátartozóiknak adják elő a koreográfiát. – Azért ragaszkodtunk ehhez a megoldáshoz, mert idén és tavaly is elmaradt a gyerekek tanévzáró műsora és akkor nem tudták megmutatni családjuknak, hogy mit tanultak – mondta Deli Szidónia. – Így, ha külön-külön is, de legalább színpadra tudtak állni és táncolhattak – tette hozzá.

Fotó: Lang Róbert

A „maratoni” csaknem ötórás karácsonyi műsoron elsőként a Kongató tánccsoport növendékei mutatkoztak be. A fiatalok egy Mezőföldről származó, István napi köszöntővel készültek. Peti Sára néptáncpedagógus kérdésünkre elmondta, régen sokkal jelentősebb szerepe volt a névnapi köszöntéseknek, mint manapság, sokkal nagyobb figyelmet kapott, mint a születésnapi üdvözlet. – Vannak olyan vidékek, ahol már előző este elmentek névnapot köszönteni – mesélt a régi hagyományokról Peti Sára. – Ez általában a fiatal gyerekek szokása volt, akik énekelve és táncolva vonultak végig az utcán, majd bekopogtak a házba, hogy megköszöntsék az ott élő Istvánt. Ezért cserébe ajándékot, például aszalt gyümölcsöket, vagy diót kaptak. Ennek a szokásnak a felelevenítéséhez találtunk egy Fejér megyei István napi köszöntőéneket és ezt állítottuk színpadra – fogalmazott a néptáncpedagógus.

Kontra Zsombor és Tóth Lora egypárként állt színpadra szombaton délután. A fiatalok elmondták, nagyon várták már a fellépést, régóta arra készülnek, hogy szüleiknek megmutassák mit tanultak. Hozzátették, azért szeretnek táncolni, mert nagyon jó közösségben vannak és barátaik is a csoport tagjai. A hétvégi karácsonyi műsorban mintegy kétszáz táncos mutatkozott be és a Somogy Táncegyüttes is színpadra állt.