Pilinszky viszonzatlan szerelmeiről – mint Törőcsik Mari – és házasságairól is szó esett, s a beszédes, évtizednyi csendről, amely a misztikus Simone Weil kötetét olvasva következett. De arról is: az est előadói felkerestek néhány személyt azok közül, akik jól ismerték a költőt, köztük: Jelenits István piarista szerzetes tanárt, Béres Ilona színésznőt, Maár Terézt, Törőcsik lányát, kinek keresztapja a költő volt, és természetesen Törőcsik Marit. A nemzet színészével két éve, már betegen elmondatták az Apokrifet. S most ezt – az est zárásaként – minimális színpadi fény mellett, vágatlanul lejátszották. Mari kezdetben nehezen artikulálva formálta a szavakat, de később már tüzesen mondta a sorokat. Közben bevallotta azt is: rosszul látja a szöveget, mert mindig bepárásodik a tekintete. (Nem vagyok most jó, bár volt azért, amikor jól mondtam verset… – jegyezte meg mellékesen.) Zsebkendőt kért, majd újra átszellemülten, katartikus erővel szavalt. A közönség némán, magába zuhanva hallgatta. Mari pedig minden bizonnyal tisztában volt vele: nagy szerelmén, Maár Gyulán kívül János, a hű barát is várja már odaát.