Adventi kamaratárlat nyílt a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Somogy Megyei Kirendeltségén. Az Orci úti intézmény aulájában a Székely Bertalan-díjas Kertész Sándor festményei láthatók – ízelítőül egy pazar életműből. A kaposvári, nyolcvanon túli festőművész többnyire groteszk képeivel felkiáltójelként üzen kortársainak.

A kiállító művész – akinek nevéhez számos hazai és nemzetközi önálló és csoportos tárlat, somogyi művésztábor kötődik –, mindezt fanyar eleganciával teszi; elég, ha csak a Leszállópálya című alkotását emeljük ki, de az Emlék faluról című műve előtt állva is sokunkban megfogalmazódik a befelé és felfelé tekintés egyre sürgetőbb feladata-szándéka. Az ünnepi kamarakiállításon rövid ismertetőt olvashatunk Kertész Sándor festőművész életéről, több évtizedes pedagógusmúltjáról – kiemelve kedves faluját, Mezőcsokonyát, melynek elsőként lett díszpolgára. S itt olvashatunk egy régi cikket is Várnai Ágnes tollából; a Somogyi Hírlap egykori újságírója arról tudósít, hogy került be Kertész Ütközés című olajfestménye a világ legkiválóbb 70 műve közé New Yorkban.

Fotó: L. S.