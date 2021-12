A járványhelyzet miatt idén ugyan videófelvételen keresztül üzennek a kicsiknek és az idősotthon lakóinak, de abban bíznak, hogy az intézményekkel kialakult jó kapcsolat a továbbiakban is fennmarad. A napokban elkészült felvételt a város több óvodájának és a Zselic Katolikus Idősek Otthonának lakóihoz juttatják el.

– Nagyon fontosnak tartjuk, hogy az óvoda és az iskola között minél szorosabb kapcsolat alakuljon ki, emiatt is szorgalmazzuk ezeket a közös eseményeket. A korábbi években az adventi időszakban tanítványaink szívesen játszottak és énekeltek az óvodásoknak, sőt a hangversenyek után az óvodásokkal közösen is énekeltek, így a két korosztály hamar megtalálhatta a közös „hangot” – mondta el Bogáthy Gábor a katolikus zeneiskola vezetője. Az idei műsorban elsősorban az alsóbb évfolyamok tanulói léptek fel, több fúvós és billentyűs hangszeren játszottak a növendékek adventi dallamokat. Fellépett az iskola HarMónikum kórusa is, amelyben 1–6. osztályos tanulók énekelnek, így a gyermeki énekhang is megszólalt a videós hangversenyen.

– Annak ellenére, hogy online formában hallhatnak csak bennünket az érdeklődők, próbáljuk a pozitív oldalát nézni a dolognak, hisz tanítványaink ugyanolyan odaadással és lelkesedéssel zenéltek, mintha egy élő koncerten lennének. Reméljük, hogy így is sokaknak tudunk örömet okozni a zenénkkel – tette hozzá Bogáthy Gábor, a koncert szervezője.

Fotóill.: L. R.