– Néhány éve a minősített könyvtári címre el kezdtünk felkészülni, nem csak a használók, hanem a kollégák tudását, készségeit, képességeit mértük fel a dolgozói tudástérképen – mondta el köszöntőjében Horváth Péter, a Takáts Gyula megyei Hatókörű Városi Könyvtár igazgatója. – Az elmúlt évtizedekben sokat változott a könyvtárak szerepe, a többség még mindig a könyv kölcsönzése miatt tér be, igyekszünk kommunikálni, hogy milyen egyéb lehetőségeik vannak a látogatóknak, díjmentesen hozzáférhetnek digitális adatbázisokhoz, valamint egy applikáció is segíti a kölcsönzést – emelte ki Horváth Péter. Megjegyezte: a közeljövőben egy könyvszekrény is szolgálatba áll, amely lehetővé teszi a nyitvatartási időn kívüli kölcsönzést és visszahozatalt is.

– Szubjektív jövőképet vázoltam fel előadásomban, amely azt mutatta be, hogy 2050-re hogyan nézhetnek ki a könyvtárak, milyen szerepük lesz – mondta Tóth Máté, a szentendrei Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár igazgatója. Az előadó kiemelte: az 1997-es könyvtári törvény az információs esélyegyenlőséget helyezte a középpontba, a több mint húsz évben viszont kiderült, hogy a könyvtárak sokkal gazdagabb funkcióval bírnak.

Fotók: Muzslay Péter

– Próbálják temetni a könyvtárakat, hogy az olvasás a múlté, ezzel szemben az elmúlt évtizedekben nem csökkent a beiratkozók száma – emelte ki Tóth Máté. Megjegyezte: a változásokra, a piaci igényekre a könyvtáraknak reagálniuk kell, megnőtt az igény a 0-24-es szolgáltatások irányába, többen tervezik, hogy könyv szekrényeket állítanak szolgálatba. Példaként említette Dániát, ahol a közkönyvtárakban a nyitvatartási időn kívül személyzet nélkül a terek nyitva vannak az olvasókártyákkal rendelkezőknek.

Pintér Rómeó, Kaposvár alpolgármestere felidézte, hogy Kaposváron a könyvtárban volt széles körben elérhető internet. A konferencián köszönetet mondott a könyvtár dolgozóinak, hogy a rendkívüli koronavírus helyzetben a bezáráskor sem maradtak olvasnivalók nélkül a lakosok, kreatív ötleteikkel a helyszínen vagy házhoz szállítva kaphattak könyveket.

Középpontban a megye olvasói

A szakmai konferencia a Nemzeti Kulturális Alap pályázati forrásának segítségével valósult meg. Novák Csaba, szemléletformáló coach a belső egyensúly titkairól beszélt, Kapuvári Gábor újságíró pedig a könyvtári imázs 21. századi szerepéről beszélt. Horváth Péter igazgató elmondta: jelenleg 320 ezer dokumentumból áll a Takáts Gyula megyei Hatókörű Városi Könyvtár állománya. Hozzátetet: az 5500 főnél kisebb települések önkormányzatai dönthetnek úgy, hogy a megyei könyvtárral közösen, együttműködve tart fenn könyvtárat. 229 településsel vannak kapcsolatban, nekik nem csak a dokumentumokat, hanem a technikai felszerelést, a számítógépeket és a bútorokat is biztosítják.