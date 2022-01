A járvány miatt elmaradt a bálványosi nyugdíjasklub évfordulós ünnepsége, amit az idén tavasszal szeretnének pótolni – tudtuk meg Gelencsér Lajosné klubvezetőtől, aki a megalakulás óta irányítja a szervezetet.

Elmondta, hogy a húsz éve történt induláskor közel hatvanas társaság napjainkra nyolc emberre fogyatkozott, sokan végleg eltávoztak közülük, a legtöbbjük kiöregedett vagy betegség miatt nem tud részt venni a közösség életében, és nem kevesen a faluból is elköltöztek. – Pedig tartalmas, eseményekben gazdag időszakot tudhatunk magunk mögött. A sok- sok rendezvény mellett emlékezetes fellépések, felejthetetlen kirándulások és a környező telekülések nyugdíjasklubjaival történt találkozások fémjelzik a megtett utunkat. Csak remélni tudom, hogy a járvány elmúltával újraindul a közösségi élet nálunk is, és talán még a létszámunk is jó irányba változik – mondta bizakodva Gelencsér Lajosné.