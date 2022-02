– A célunk az, hogy kicsit felrázzuk az embereket, hiszen már mindenkinek sok volt a bezártságból, a négy fal között töltött időből – mondta lapunknak Galambos Attila, a rendezvény egyik főszervezője. Mi hiszünk benne, hogy a zenének gyógyító ereje van, ezt szeretnénk átadni az embereknek a rendezvényünkkel, tette hozzá.

Tíz exkluzív, neves előadó szórakoztatja majd a közönséget a Zene segít címet viselő rendezvényen, akik mind hisznek abban, hogy a zene segít. Így mások mellett fellép március 13-án a Kaposvár Arénában fellépnek Király Linda és Király Viktor, Szulák Andrea, Éliás Gyula, Szirota Jennifer, Gudics Máté , Sári Évi és Tóth Andi.

Mivel a szervezők számára fontos, hogy somogyi származású zenészeknek is helyet adjanak, így ők sem hiányoznak a fellépő közül: Auguszt Bárió és Gregorovics Tamás is a fantasztikus látványt nyújtó színpadon kápráztatják majd el a közönséget. A zenei kíséretet az ország leghíresebb kísérőzenekara az Abrakazabra szolgáltatja. A kétszer egy órás programban szólók és duettek is szerepelnek, s a zenészek saját dalaikon kívül különlegességgel is készülnek a kaposvári közönségnek.

A március 13-án, 19 órakor kezdődő a Zene segít címet viselő rendezvény ültetett, helyjegyes koncert, amelyre nem szükséges a védettségi igazolvány megléte. – Szépen fogynak a jegyek a gálára, de még van lehetőség a legjobb helyeket megszerezni, hívta fel a vájtfülűek figyelmét Galambos Attila.

Jegyek online a tixa.hu oldalon válthatóak, Kaposváron pedig a Tourinform irodában szerezhetőek be.