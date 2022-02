Ágfalvi Adrienn, a Toldi Lakótelepi Tagiskola alsó tagozatos tanítója a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karán szerzett rajztanári, majd művészetterapeutai képesítést, és mintegy belső indíttatásból kezdett el felnőttekkel foglalkozni. – Gyermekkorom óta érdekel az önismeret, a személyiség kibontakoztatása – mondta. – Mindig is volt bennem egy belső motiváció, egyfajta kíváncsiság önmagam felé, a belső utazásra, innen ered a lélekhajó elnevezés is – tette hozzá a terapeuta. – Az alkotás egy kiváló terep, lehetőséget ad a kora gyermekkori sérülések, az elfojtott tartalmak feloldására. Alkotás közben visszautazunk egy kezdetleges létállapotunkba, a csecsemőkorba, amikor is még nem tudtunk szavakkal megnyilvánulni, képekben gondolkodtunk.

– Ráhangoló beszélgetésekkel indítom a találkozásokat, legtöbbször egy film vagy zenerészlet segít indirekt módon megszólítani a tudattalan belső folyamatokat – folytatta. – Ezután következik a szabad alkotás. Itt nem a produktumon van a hangsúly, hanem az itt és most megélése, az alkotás folyamata a fontos, amely rendkívül jól gyógyítja a lelki sérüléseket.

Több alkalommal készített montázst is a csoport, viszont festettek már akrillal, illetve olajjal is. A képek hidat képeznek a csoport tagjai között, szabadon asszociálva tudnak a saját és a másik alkotásáról érzéseket, gondolatokat megfogalmazni, így kapcsolódva egymáshoz. Ottjártunkkor Csordásné Lázár Kata épp egy fekete papírra dolgozott festőkéssel. – Amióta ide járok, sokkal jobban érzem magam – mondta –, ez a pár óra, a világtól való elvonulás rendkívül sokat jelent számomra. Szinte időtlenné válik az ember egy kicsit, ami jót tesz a lelkemnek – tette hozzá.

Előképzettséget nem igényel a terápia. A csoport nyitott, bármikor lehet csatlakozni. Ez idáig foglalkoztunk az idővel, az érzékeléssel, a női identitás megélésével. Ezekben a hetekben a csoport álomnaplót vezet több héten keresztül, a hozott álmaikról készítenek alkotást. Meghitt, nagyon intim hangulatúak a foglalkozások. Őszintén, egymás határait tiszteletben tartva vagyunk jelen minden egyes alkalommal – tette hozzá a terapeuta.