Az eseményt a Pannónia Kulturális Egyesület szervezte meg. A közösség az elmúlt időszakban több kiadványt is „elhozott” Kaposvárra. A megnyitón elhangzott, korábban a határon túli magyar folyóiratokat mutatták be az irodalom kedvelőknek, a csütörtöki volt az első alkalom, hogy egy határon belüli kiadványról is részletesebben beszéltek. A Takáts Gyula emlékház könyvespolcain több Forrás folyóirat is található, mert a Kossuth-díjas költő évekig gyűjtötte az újságot.

Füzi László a folyóirat főszerkesztője érdeklődésünkre elmondta, egy irodalmi folyóiratnak az a feladata, hogy minden területen a minőséget képviselje és jelezze azt, hogy a hétköznapokon túl van egy szellemi élet is. A folyóirat 1969-től érhető el Magyarországon, idén kezdődött el az 54. évfolyam.

Petőfi lapszám is készül

Füzi László, József Attila-díjas irodalomtörténész a folyóirat főszerkesztője kiemelte, náluk nincsen rovatszerkesztés, mindenki pásztázza az irodalmi, a szellemi életet és úgy állítják össze a kiadványt. Hozzátette, a tematikus folyóiratot azonban külön megszervezik, azok az összeállítások általában egy évig készülnek. Jelenleg a Petőfi lapszámon dolgoznak.