Az Új Nemzeti Kiválóság Program pályázat keretéből valósította meg a somogyvári Andi Liza az egyik régóta dédelgetett álmát. Egy barokk viseletet készített, amelynek a különlegessége, hogy bár leheletfinom hófehér papírból készült valódi méretarányokkal, a megtévesztésig egy barokk női ruha illúzióját kelti, ami – megfelelő körülmények között – viseletre is alkalmas lehet. A kaposvári campus másodéves hallgatójának munkája a Rippl Galériában tekinthető meg.

Egy öt hónapos tervezési folyamat eredményeként készült el a papírruha, mely az alkotója szerint a 17. században élt Madame de Montespan ruhája is lehetne, hisz a kor divatjának teljesen megfelel mind szabásvonalában, mind a csipkék, rátétek, masnik stílusában egyaránt. – A tanulmányaimmal párhuzamosan készültem a pályázatra, ami igazából egy kutatómunka is volt egyben – mondta Andi Liza. – A terv megvalósítása mellett a barokk korszakról, annak viselettörténetéről gyűjtöttem anyagokat, a kor viselet-, stílustörténetét körbejárva. Ezen kívül Madame de Montespan életét és öltözködési szokásait is kutattam, ennek során állt össze a terv. Ötszázezer forint összegű támogatás állt rendelkezésemre, amelyet a terv megvalósítása mellett annak dokumentálására kellett fordítani – tette hozzá az alkotó, aki korábban a Zichy Mihály Szakgimnáziumban dekoratőr szakon tanult.

– Mindig is vonzott a színház világa, hisz már egész kicsi korom óta táncolok és nagy színházrajongó is vagyok – folytatta az egyetem másodéves hallgatója. – A Csiky Gergely Színházba már gyerekkoromban beleszerettem egy korábbi gyerekelőadás kapcsán, és akkor eldöntöttem, hogy ha felnövök, látványtervezéssel szeretnék foglalkozni. A ruhatervezéssel és a szabászattal viszont már itt az egyetemen ismerkedtem meg – tette hozzá Andi Liza.

Több méter pauszból, krepp-, karton- és tortapapírból készült

Megtudtuk, hogy az egyetem Bajcsy-Zsilinszky utcai épületében kiállított jelmez több méter skicc pauszból, krepp-, karton- és tortapapírból készült speciális kézműves technikával. – Sarkalatos pontot jelentett például a brokátminta és a csipke kérdése, amelynél fontos szempont volt, hogy kissé térbe kerüljön a kosztümön – mondta Andi Liza. – Végül egy pop artra hajazó technikát találtam ki, ami már a gyűjtés során nagyon inspirált. A félig sík, félig plasztikus formavilág abszolút harmóniában van a barokk stílussal – avatott be a részletekbe a hallgató. – A ruha elkészülte után fontos volt a dokumentálás is, így került modellre a ruha kifejező sminkkel és barokk jellegű ékszerekkel. Rendkívül izgalmas alkotói folyamaton vagyok túl és a későbbiekben is szeretnék ezen a pályán maradni amellett, hogy a belsőépítészet is érdekel – tette hozzá a somogyvári egyetemista.

Fotó: MW