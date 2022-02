A sokoldalú alkotó munkássága bőséges választékot nyújtott a kiállítás szervezőinek, s szerencsére sok városlakó is hozzájárult a tulajdonában lévő alkotásokkal.

Munkássága során kiemelten fontos volt Somogy megye és a Balaton, Csurgói Máté Lajos grafikus és festőművész alkotásaiban gyakran visszaköszön a számára oly kedves táj szépsége, élet iránti kíváncsisága, természetszeretete és szülővárosa iránti elköteleződése. A grafikus és festőművész emlékére nyílt gyűjteményes kiállításnak a helytörténeti gyűjtemény ad teret.

Az alkotó nem csak az ecsettel bánt jól, hiszen a tárlaton közel száz festmény és rézkarc, valamint grafika is látható. Mellettük azonban a Csurgói Máté Lajos által tervezett kiadványok, levelezőlapok, meghívók és levelezésének egy része is megtekinthető.

Képei többségén természetesen szeretett szülővárosa, Csurgó ismert helyszínei elevenednek meg, de a látogató képzeletben barangolhat egyet Budapest utcáin is a fővárosról készült alkotások segítségével. A különösen sokoldalú alkotó másik kedvenc témája, a Balaton is gyakran köszön vissza ránk a vászonról. A termekben nemcsak képeivel, hanem verseivel és könyvéből való idézetekkel is megidézik a művészt.

Forrás: Fotók: Szabó Balázs

– A most megnyitott kiállítás valódi összefogás eredménye, mert tavaly a tárlat hírére nagyon sokan ajánlottak fel birtokukban lévő alkotást, hogy minél gazdagabb kiállítást rendezhessünk – mondta Tüske Anita, a helytörténeti gyűjtemény muzeológusa.

A kiállításra szánt művek összegyűjtésében nem csak a család, de a régi barátok és ismerősök is örömmel vettek részt, hogy így mutassák meg: szülővárosa nem feledkezett el Csurgói Máté Lajosról. Rajtuk kívül művészetpártolók, valamint a Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium Nagykönyvtára és Csurgó önkormányzata adta át a náluk őrzött képeket, illetve a helytörténeti gyűjteményben levő művei kerültek be a kiállításba.

Füstös János, Csurgó polgármestere az ünnepélyes megnyitón megköszönte azt az összefogást, amely révén elkészülhetett a kivételes tárlat. Kiemelte, hogy nagyon kevés művész veszi fel szülővárosa nevét. Csurgói Máté Lajos azonban nem csak felvette, de egész életében azon dolgozott, hogy öregbítse azt.

Selyemre is festett a képíró és zenész

Csurgói Máté Lajos 1931-ben született és 2001-ig élt és alkotott. A magyar grafikus 1958. és 1963. között a Képcsarnok rézkarcnyomdájának munkatársa volt.

Képzőművészeti alkotómunkája mellett íróként és zenészként is tevékenykedett. Munkásságára főként a táj- és munkaábrázolás jellemző. Rendkívül ritka selyemképeket is készített a művész, aki a budapesti Képzőművészeti Főiskolán végzett 1957-ben. Mesterei voltak többek közt Bencze László, Ék Sándor, Raszler Károly és Hincz Gyula. Csurgói Máté Lajos nemzetközileg is jegyzett művész, munkásságát 1980-ban Somogy megye alkotói díjával ismerték el. 2001-ben lett szülővárosa, Csurgó díszpolgára.

Az alkotó munkásságának változatosságát és sokszínűségét jól tükrözi a most megnyitott kiállítás is.