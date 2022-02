Fémdetektor vezette el a somogyi régészeket az 5,6 grammos, körülbelül 23 milliméter átmérőjű aranypénzhez; néhány hete bukkantak az értékes érmére. Varga Máté a Rippl-Rónai Múzeum régésze elmondta, a dupla arany a középkori pénzeknél jóval nehezebb.

Az aranypénz a Római Birodalomban a III. század közepén készült. Volusianus császár verette, aki 251 és 253 között, összesen 22 hónapot uralkodott. Varga Máté hangsúlyozta, nem ritka, hogy a katonacsászárok korában valaki ilyen kevés ideig ült a trónon, mert az akkori uralkodók közül csak páran haltak meg természetes úton, a többieket meggyilkolták. – Volusianus császárt is, aki édesapjával, Trebonianus Gallussal közösen uralkodott, a saját katonái ölték meg Itáliában – mondta Varga Máté.

Somogyban ritkaságnak számít, hogy a föld alól előkerüljön egy-egy római kori aranypénz. A megyei múzeumban is csak egyet őriztek eddig, amit Valens császár veretett.

Forrás: Lang R.

Varga Máté kiemelte, a most talált érme követi a római kori pénzek formáját. Az egyik felén a császár képe és neve olvasható, és a címeit – imperator, caesar – is feltüntették. A pénz másik oldalán Libertas női alakja látható, ami egy megszemélyesített istenalak. – Nagyon jó állapotú a most megtalált pénzérme. Nem hiányzik belőle semmi, teljesen ép és gyakorlatilag verdefényes. Ez gyűjtői körökben azt jelenti, hogy a legszebbek közé tartozik – mondta Varga Máté. A régész hozzátette, ha felbukkan valamelyik aukción a Volusianus császár-féle aranypénz, akkor legalább 5 millió forint lenne a kikiáltási ára. A régészeti lelőhely nemcsak az aranyérmét rejtette, előkerültek más római kori pénzek, ruhakapcsoló tűk és tárgyak is.

Titokban tartják a lelőhelyet

Varga Máté kiemelte, egyelőre nem szeretnék elárulni a lelőhely pontos helyszínét, nehogy az illegális gyűjtök ellepjék a település határát. A megyei múzeum munkatársai és a múzeumbarát önkéntesek fémkeresővel még többször szeretnének a helyszínen keres­gélni. A régész hozzátette, az új érmét a jövő héten bevizsgálják azért, hogy kiderítsék, mekkora az aranytartalma. Ezután egy nemzetközi szaklapban is publikálják majd a különleges leletet. A megyei múzeumban jelenleg több mint ötven aranyérme található.

Fotó: Lang Róbert