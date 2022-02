Száz felnőtt és ötven-ötven ifjúsági- és gyermekkönyv került fel a titkos polcra a könyvtárban. Valamennyi kötetet gondosan egyencsomagolásba kötötték a könyvtárosok.

–Egy hétbe telt, míg kiválogattuk és becsomagoltuk a könyveket – mondta Horváth Judit. –Olyan köteteket igyekeztünk összeválogatni, amelyek kevésbé kölcsönzöttek, de bízunk benne, hogy sokan elolvassák őket – tette hozzá a könyvtáros, miközben a polcra helyezett még néhány titkos csomagot.

–A vakrandi kapcsán évente kétszáz könyvet kölcsönöztek ki tőlünk, és a visszajelzések alapján az derült ki, hogy el is olvassák őket – mondta Nagyné Németh Ilona. –A csomagokon csupán egy vonalkód szerepel, így először csak a könyvtáros tudja, mit vitt ki az olvasó, akinek kizárólag otthon szabad kibontania – tette hozzá. Kortárs és klasszikus írók, szépirodalom és krimi is helyet kapott a titkos polcon, amelyen csupán a vastagságuk, és a súlyuk árulkodik a könyveknek.

–Tavaly előtt is kölcsönöztem már vakrandin, sőt, egy nagyon szuper családregényt tudtam kifogni, ami egyébként is kedvelt műfajom – mondta Kis-Bankné Kondákor Marianna, aki mindjárt három könyvet is levett a polcról. – Ránézek, és ami szimpatikus, azt viszem, és most többet is, mert van időm olvasni – tette hozzá.

–Jó kezdeményezésnek találom, idén én is kipróbálom. Kedvenceim a skandináv krimik, lehet hogy pont egy ilyet találok – mondta Tihanyi Tamásné, miközben a könyveket böngészte. Erdélyi Krisztina is levett egy könyvet a titkos polcról.

–Bár nem hallottam korábban erről a kezdeményezésről, mindenképpen viszek egy ilyen meglepetést, kár kibontani, mert olyan szépen be van csomagolva – mondta Erdélyi Krisztina, aki úgy döntött, hogy a könyvtár előtt kibontja a meglepetést, amely azonnal mosolyt csalt az arcára, mert sikerült eltalálni az ízlését.

Barcson is vakrandiznak az olvasók

A barcsi könyvtár 2019-óta szervezi meg a „Vakrandi egy könyvvel” című programot, amely február 19-ig tart.

–Három különböző csomagot állítottunk össze: nőknek, férfiaknak és 14-18 év közötti fiataloknak. A hölgyeknek romantikus könyvekből, a férfi olvasóinknak történelmi és kalandregényekből, a fiataloknak pedig ifjúsági regényekből válogattunk – mondta Sziács Lászlóné, a barcsi könyvtár igazgatója. A könyv mellé egy naptárat és tollat is tettek a meglepetés csomagokba, amelyeket a korábbi tapasztalatok alapján évente 45-50 olvasó vállal be ismeretlenül.

Siófokon ingyenes beiratkozással kedveskedtek

Különleges romantikus regényekből készült könyvválogatással készültek a siófoki Balatoni Regionális Történeti Kutatóinétzet Könyvtárban a szerelmesek napjára, valamint zenei listát is összeállítottak a szerelmes olvasóknak. De mivel ez nem csak Szent Valentin, hanem a könyvajándékozás napja is, ingyenes volt a beiratkozás a bibliotékába.

Fotók: Muzslay Péter