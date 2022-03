Pénzügyi tervezés, megtakarítások köré épült témahetet tartottak a Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium és Általános Iskolában. Azzal a céllal, hogy a diákok gyakorlati pénzügyi ismeretanyaggal bővítsék a tudásukat. A vállalkozási témák mellett megismerkedtek a családi költségvetés-készítés, a hitelezés, a befektetés alapvető tudnivalóival is. A PÉNZ7-et kiállítás is gazdagította az iskolai könyvtárban; ott mutatták be a Nagykönyvtár különleges érem- és bankjegy-gyűjteményének korabeli pénzeit, a Kossuth-bankókat.