Ilyen nagyszabású mesterkurzust még nem rendezett az intézmény. Kedden a gitár, a szolfézs és a gyakorlásmódszertan került a figyelem központjába. – Ma kevesebb ideje van a gyereknek az otthoni gyakorlásra, és a túlterheltségük miatt a motivációjuk is csökkent. Fontos, hogy a növendékek lássák a célt, amiért gyakorolnak, nekünk pedig láttatni kell – hívta fel a figyelmet Sára Erika, aki a gitárosok mesterkurzusát vezette kedden.

– Neves előadóművészeket hívtunk, akik a tanítás területén is kimagaslót nyújtanak. Nem csak a növendékeinknek, nekünk is hasznos, ami az egy hét alatt elhangzik majd. Ha csak egy-egy olyan mondatot jegyeznek meg a fiatalok, amely később hasznukra válik, már sokat tettünk a fejlődésükért – mondta Szabó Klaudia igazgatóhelyettes. Kiemelte, a zenélni tanuló gyerekeknek gyakran fel kell lépniük egy-egy rendezvényen, és zenekarok játékába is be kell kapcsolódniuk, ezért ezt a kompetenciát is fejleszteni szükséges a többi mellett.

– Teljes megújulást, erőt, szellemiséget, új látásmódot és sok biztatást jelent a kurzus a zeneiskola növendékeinek és tanárainak. Gyermeki izgalommal hallgattam a mestereket, ahogy ráébresztették a növendékeket arra, hogyan találják meg a hangok, ritmusok mögött a jelentést – mondta Nagy Tamás, a zeneiskola igazgatója.



Külső fülek

A kurzusvezetők amolyan külső fülként hallgatták a növendékek játékát, új megközelítést kínálva nekik.– A játékomon kívül a testtartásomra és a kéztartásomra is nagy figyelmet szentelt a kurzusvezető, s a darab megértésében is segítségünkre volt – mondta Kovács Lilla Fanni.

– Másokat megfigyelve is tudunk tanulni. Kicsit izgatott vagyok, mert olyan darabot hoztam, amelyet még csak most tanulok, úgyhogy lesz rajta mit csiszolni – vette kezébe gitárját Kugli István. – Adódhatnak kommunikációs nehézségek, és kevésbé intim a légkör, ám a gyerekek ilyenkor jobban koncentrálnak – mondta Sára Erika. Egy jó pillanatban elhangzott biztatás, versenyeredmény hegyeket mozdíthat meg, motiválhatja a fiatalokat, akik egyre jobban elaprózzák az idejüket.



Fotó: Lang Róbert