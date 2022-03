Az egyhetes jubileumi rendezvénysorozat megnyitóján a harminc év dokumentumait összefoglaló kiadvánnyal kedveskedett az iskola vezetése azoknak a nagybajomi pedagógusoknak és támogatóknak, akik életben tartották a Csokonai–napokat napjainkig.

– Mindazok, akik indulnak a tanulmányi versenyeken, elkezdik növeszteni szárnyaikat, és felemelkedhetnek az ízlés, a kultúra és a művészetek várába – mondta a megnyitón Wallinger Endre igazgató.

Valkó Andrea, az iskola pedagógusa a Nemes Nagy Ágnes születésének 100. évfordulója alkalmából hirdetett rajzpályázatra érkezett munkákból rendezett tárlatot nyitotta meg, Milbacher Róbert nagybajomi születésű író, irodalomtörténész pedig rendhagyó irodalomóra keretében osztotta meg nagybajomi élményeit a hallgatósággal.

A jeles napokra a nyolcadikosok látványos nyitótánccal is készültek, amelyet a szüleiknek mutattak be a farsangi rendezvények napján. – A héten több mint tíz kategóriában mérettethetik meg képességeiket a tanulók, amelyek közt matematikai, természetismereti, német nyelvi, történelmi, népdaléneklési és sportversenyek is lesznek. Az eredményhirdetést és az események zárását március 9-én tartották a nagybajomi művelődési házban.