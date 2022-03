A megyei múzeum által 2020-ban végzett próbafeltárások eredményei alapján hat lelőhelyen volt szükség megelőző feltárásra a 67-es út nyomvonala mentén. Somogyi Krisztina ásatásvezető elmondta, 2021-ben a Somogytúr–Hegyalja dűlő lelőhelyen egy középső neolitikus, mintegy 7000-7200 éves település maradványait tárták fel, amely a vonaldíszes kerámia kultúrája kései fázisára keltezhető.

– A hosszú ideig lakott telepen a tárolóvermeket, különböző beásásokat sűrűn, egymás mellett találtuk meg, a korszakra jellemző oszlopszerkezetes házakból csak néhány oszlophely és az építmények melletti hosszúkás beásások maradtak meg – számolt be az ásatásvezető. Somogyi Krisztina kiemelte: a megyénkben egyedülálló jelenségről is beszámolhattak. Egy tárológödörben négy felnőtt, egy gyermek és egy fiatal szarvasmarha csontvázát találták meg. – Itt egy mozgó talajvizes közeg lehetett, nem tudjuk, hogy konfliktus vagy betegség miatt temették el őket, további vizsgálatokat fogunk még végezni – mondta el az ásatásvezető.

A település nem használt részén volt jellemző a temetkezés, és azért is különleges a most feltárt tárológödör, mert nem tömegesen, hanem egyesével temetkeztek. Az egyik gödörből hat őrlőkövet tartalmazó depó került felszínre. A területet később a kelták is birtokba vették.

Kirabolt lelőhely

Somogytúr határában még egy lelőhelyet feltártak, ahol késő bronzkori, kelta és kora újkori szemetes- és tárológödrök voltak. Molnár István vezette a Balatonlelle–Rádpuszta melletti ásatást is. A lelőhelyen ismert római kori és Árpád-kori telepeknél földbe mélyített épületeket találtak, kemencékkel. Ismeretlenek rabolták ki azt a három avar kori temetkezési helyet, amelyekben egy kosaras fülbevaló és néhány vasból készült viseleti tárgy töredéke maradt ránk.

Fotó: RRM