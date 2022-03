A Szentföldön jártam címmel április 13-án 16 órakor nyílik meg a Somogy Megyei Kormányhivatal következő kiállítása, amelyen ezúttal a Szigetváron élő Kapoli Ilona festőművész, népi iparművész mutatkozik be. Családneve nem hangzik idegenül Somogyban, hiszen a Kossuth-díjas nagyapa, id. Kapoli Antal és az apa, ifj. Kapoli Antal, akik somogyi pásztormotívumaikkal örökre beírták nevüket a magyar népművészetbe.

A visnyei születésű, nyolcvanon túli Kapoli Ilona, a festészettel régen eljegyzett alkotó ugyan remekül forgatja kezében a faragókést, ezúttal azonban festményei kerülnek a falra, ám – ősei előtti tisztelgésül – néhány népművészeti tárgyat is láthat tőle a közönség. A természet iránti hódolata alkotásain is megjelenik, így ilyen témájú képeivel is találkozhatunk, de szakrális munkáit is bemutatja. Köztük „A Szentföldön jártam” című sorozatát, amelyen utazási élményei elevenednek meg.

Sipos Endre művészetfilozófus szerint festészetének három alapvonása markánsan elkülöníthető egymástól. Egyrészt realista szemléletű panteisztikus természetszeretete, másrészt – vélhetően öröklött – kiváló formakarakter- és formaarányérzéke, mely jó komponálási készséggel társul. A harmadik pedig misztikus-kozmikus szemlélete, mely mély istenhitbe ágyazódik. E három jellemvonás a három fő festői korszakában elkülönül egymástól, a negyedik korszakban pedig szépen ötvöződik. A kiállítást Lőrincz Sándor galériavezető nyitja meg.