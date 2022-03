Zrínyi Miklós 1661-ben kezdte el építteteni az erődöt, hogy hatékonyabb védelmet tudjon biztosítani Muraköz és a déli területek lakossága számára a törökök portyázásaival szemben. Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára ünnepi köszöntőjében elmondta: ahogyan anno Zrínyi Miklós is akarta, úgy most is összefogásra van szükség ahhoz, hogy megvédjük hazánkat. – A szigetvári hős egy erős, keresztény Magyarországban hitt és egész életében azért küzdött, ma is ebben hiszünk, egy erős országot akarunk – emelte ki Németh Szilárd. Hozzátette: ma nagyobb a felelősségünk, mint valaha, hogy eldöntsük merre haladjon Magyarország, miénk a választás, hogyan alakul hazánk és a magyarság jövője.

Az avatási ünnepségen Kelei Zita polgármester köszöntötte a résztvevőket. Szászfalvi László, országgyűlési képviselő és Cseresnyés Péter, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára ünnepi beszédében a nemzeti összefogásra hívta fel a figyelmet.

A Dráva Gyöngye Ifjúsági Néptánc egyedület somogyi táncokkal kedveskedett, Micsinai Dominik Radnóti-díjas versmondó Zrínyi Miklós levelét olvasta fel. Az emlékhelyet Papp Szabolcs plébános áldotta meg.