Somogyország szíve-java címmel mutattak be egy frissen megjelent könyvet kedden a vármegyeháza értéktermében. A kötet megjelenését a Somogy Megyei Önkormányzat és Gelencsér Attila, Kaposvár és a Zselic országgyűlési képviselője is támogatta. Sári Andrea, a könyv szerkesztője elmondta, hogy klasszikus kordokumentumot tarthat a kezében az olvasó. Aki fellapozza, lenyomatot kap arról, hogy 2022-ben milyen volt megyénk – éljen megyénkben az olvasó vagy látogasson ide. A települések turisztikai látnivalóit, kulturális és természeti értékeit és épített örökségét is felmutatja a könyv, amely magyar–angol nyelvű szöveget tartalmaz.

Négy oldalt és 12 fotót jeleníthetett meg minden résztvevő önkormányzat. A kötetben 65 település szerepel Babócsától Zselicszentpálig, de már készül a második rész a nyárra.

Hiánypótló helytörténeti kiadványként értékelte a művet Gelencsér Attila, aki hangsúlyozta, hogy az utóbbi időszak sok felújítása is szerepel a könyvben. Biró Norbert, a megyei közgyűlés elnöke a páratlan kincseinkre hívta fel a figyelmet.