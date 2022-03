– Az egyik filmben a balatonszemesi Mindszent-pálos kolostor régészeti feltárását mutatom be. A 2014-ben kezdődött, és öt évig tartó terv ásatása során a régész szakembereket is meglepő leletek kerültek a felszínre. A leletgazdagságnak köszönhetően a keresztény építészeti kultúra kutatóinak az ásatási terület Közép-Európa egyik kiemelkedő helyszíne lett – foglalta össze az elsőként vetített, Barátok a Barát dűlőben című alkotását Czigóth Sándor. Az ásatás eredményein túl egy közösség összefogását is bemutatja, amely nagy dolgot hozott létre. Egy múzeumi tér született Balatonszemesen az ásatás eredményeként, amelyet egykor Sebestyén Erzsébet kezdeményezett. Jól tudta, hogy a történelem viharos évszázadai alatt a pálosoknak mennyi mindent köszönhet a nemzet. A kódexíráson kívül a magyar identitást is emelte a rend tevékenysége. Az alkotó a kisfilmmel az egyetlen magyar alapítású szerzetesrend, a pálosok létezésének jelentőségét is igyekszik újra a köztudatba emelni.

Az alkotó filmjében azt is bemutatja, a pálosok hogyan írták át építészetükkel a régészek korábbi feltételezését a „fehér barátok”. A szakemberek úgy gondolták, Magyarországon csupán a XVIII. századtól terjedt el a keresztény építkezések során az időkapszula. A balatonszemesi leletek azonban háromszáz évvel visszatekerték az idő kerekét, ugyanis az egykori kolostor XV. században lerakott, és rejtélyes betűkkel megjelölt alapköve alatt ezüst és arany pénzérméket találtak. Ám ez csupán egy a helyszínen talált izgalmas leletanyag közül.

– Gallina Zsolt, a magyar régészet meghatározó alakja korábban a kaposvári múzeum munkatársa volt. Tíz év elteltével újra Somogyban végzett ásatásokat. A 67-es út gyorsforgalmi úttá fejlesztését megelőzően végzett próbafeltárások legérdekesebb jelenségeit mutatja be a Visszatérés Somogyországba című filmem – mutatta be a következő mozit az operatőr. A harmadiknak bemutatott alkotás pedig a 2017-ben lezajlott iharosberényi evangélikus borbírálat kapcsán négy település, Iharosberény, Iharos, Pogányszentpéter és Vése evangélikus gyülekezeteinek történetét mutatja be.

Fotó: MW