- A koronavírus azt vette el tőlünk, ami a legfontosabb az emberek számára: az együttlét örömét - mondta a kaposvári Kossuth téren tartott sajtótájékoztatón Szita Károly, polgármester. A Rippl-Rónai Fesztivál 2014. óta viseli ezt a nevet, 2001-től pedig Festők városa néven ismerte meg a közönség, idézte fel a fesztivál történelmét a polgármester. Azt ígérte: idén a megszokottnál is nagyobbat fog szólni a rendezvény!

A fesztivált az idei évtől az Együd Árpád Kulturális Központot és a Csiky Gergely Színházat is működtető nonprofit Kft. rendezi. Fülöp Péter, a teátrum igazgatója elmondta: május utolsó hétvégéjén nyolc helyszínen várják a kikapcsolódni vágyókat színvonalas programokkal. - A fiataloknak a Városligetbe szervezünk bulihelyszínt, a gyerekeknek a Vaszary-parkba a Bábszíntérrel közösen terveztünk soha nem látott forgatagot. Feltett szándékunk, hogy a magasművészet is helyet kapjon a fesztivál kínálatában, ezért a Vaszary-képtárban Mednyánszky kiállítás, a Szivárvány Kultúrpalotában pedig komolyzenei programok várják a kultúrára éhes vendégeket, mondta.

Szamosi Szabolcs, a Magyar Filharmónia vezetője, orgonaművész azt is elárulta, hogy milyen előadók szórakoztatják majd a komolyzene szerelmeseit május 26. és 29. között. - Idén már a Rippl-Rónai Fesztiválon is részt veszünk és nagy öröm számomra orgonaművészként, hogy már Kaposváron is rendezhetünk orgonakoncertet. Idén elkészül a Nagyboldogasszony Székesegyház orgonája és a Rippl-Rónai Fesztivál nyitónapján én szóltathatom meg Pálfalvi Tamás trombitaművész közreműködésével, mondta Szamosi Szabolcs. A Szivárvány Kultúrpalotában Magyar Állami Operaház művészeinek közreműködésével romantikus operaest várja a komolyzene szerelmeseit, szombaton Rosta Andrea, világhírű szoprán ad koncertet, vasárnap pedig Balázs-Piri Soma zárja a klasszikus zenei kínálatot.

A rendezvény egyik sztárfellépője a Beatrice lesz, amely frontembere Nagy Feró Kossuth-díjas énekes is tiszteletét tette a Rippl-Rónai Fesztivál sajtótájékoztatóján.

Forrás: Lang Róbert

A Kossuth téren pedig Petőfi színpadot állít fel a Petőfi Sándor Irodalmi Múzeum, mondta Demeter Szilárd főigazgató. Így kívánnak lehetőséget biztosítani a zenekaroknak rajongótáboruk gyarapítására. - Szerte a Kárpát-medencében Petőfi színpadokat állítunk és így utaztatjuk a magyar zenekarokat. Ezzel lehetőséget kívánunk biztosítani arra, hogy organikus módon növeljék közönségüket. Az ugyanis bebizonyosodott az elmúlt években, hogy az online vagy kereskedelmi televíziók segítségével szerzett közönség nem válságálló, mondta Demeter Szilárd.

Az idei Rippl-Rónai Fesztiválon a Beatrice mellett fellép a Wellhello, a BSW, ByeAlex, Azahriah, a Honeybeast, Andro és Metzker Viktória is.

Gelencsér Attila, a Zselic országgyűlési képviselője azt mondta: a kaposváriaknak igénye volt, hogy ismét legyen kulturális fesztivál a városban. - A pandémia sokat vett el, nehéz időszak után vagyunk. A Rippl-Rónai Fesztivál már nagyon hiányzott mindenkinek ezért mindenképpen fontos, hogy még nagyobb legyen, mint amit megszokhattunk, mondta.

A 2022-es fesztivál az összes generáció számára tartogat majd szórakozási lehetőséget és nem csak Kaposvár rendezvénye, hanem a tágabb értelemben vett régióé is kíván lenni.

A szervezők azt ígérik a következő hetekben további részleteket árulnak el a fesztiválról!