Huszonhét somogyi népművész munkáiból állítottak össze tárlatot a Nagyatádi Kulturális Központban, a kiállítás április végéig látható. Szőttesek, fazekastermékek, csontfaragások, nemezkárpitok, vesszőfonott termékek dicsérik a mesterek keze munkáját, melyek mindegyike a népművészeti szakmai zsűri által minősített alkotás.



Legutóbb 2019-ben mutatkozott be az egyesület Nagyatádon, most többnyire az azóta eltelt időszak alatt készült tárgyakat láthatja a nagyközönség.

– A népművészet egy nagyon érdekes műfaj, egyszerre van jelen benne a hagyományőrzés, és a művészek önkifejező képessége is – mondta el köszöntőjében Pünkösd Márton, a kulturális központ vezetője. Hozzátette, hogy ezzel a kiállítással indult volna a nagyatádi kulturális évad januárban, és a korlátozások feloldása óta ez az első nyilvános esemény az intézményben.

– A népművészet a múltunkat, gyökereinket mondja nekünk, visszavezet, emlékeztet, értéket képvisel, és élteti tovább a somogyi mesterek hagyományőrző tevékenységét – mondta megnyitóbeszédében Ormai István polgármester.



Az idén huszonöt éves egyesület elnöke, Gosztonyi Zoltán kiemelte, ma már a népművészet művelői nosztalgiából, a régi motívumkincsre való rácsodálkozás élményéből alkotnak, hisz míg korábban a hétköznapok művészete volt, amit láthatunk, ma az alkotás öröme, az ősi kézműves technikák felidézésének élménye viszi előre a művészeket. Ugyanakkor az alkotók tartják, hogy olyan tárgyakat készítsenek, amelyeknek valamilyen funkciójuk van, illetve viselhetők, hordhatók napjainkban is. – Régebben még minden háztartásban volt valaki, aki tudott hímezni, szőni, fonni. Ma már ez nagyon ritka, már a fiatalok is nehezen tudják elképzelni, hogy a népművészeti alkotások legtöbbje kézzel készül, a természetben fellelhető anyagokból. Ezért is tartjuk fontosnak azt is, hogy bemutatókat tartsunk gyermekcsoportoknak, közösségeknek is.



A somogyi mesterek további célja, hogy értékeiket megyehatárokon túl is bemutassák, ennek bizonyítéka, hogy munkájukkal rendszeresen jelen vannak az év legrangosabb népművészeti eseményén, a Mesterségek Ünnepén is. A műfajilag is színes tárlaton többek közt Gosztonyi Zoltán csont- és szarufaragványai, Csapó Angéla szőttesei, Török Emőke babái, Kakas József kosarai, Buni Gabriella kerámiái, Béndek Tamás fajátékai, Farkas-Turi Emőke nemezei, Majorné Szabó Ildikó hímes tojásai is megcsodálhatóak. Andricz Gabriella



Múltunkról mesélnek a míves motívumok

Fotó: A. G.