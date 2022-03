Rázsits Veronika könyvtáros, művelődésszervező, emberierőforrás-tanácsadóként a nagybajomi könyvtárban dolgozik 2009 óta. Két éve a helyi kulturális intézmények összevonásával a Nagybajomi Kulturális Intézmény, Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetője lett. A helyi civil szférában is önkénteskedik, az Alternaiv Egyesülettel számos közösségfejlesztő és munkaerőpiaci integrációs program megvalósításában vett részt.

Vezetői pályázatában a szervezeti kultúra fejlesztésére helyezte a fő hangsúlyt. – Könyvtárosként úgy gondolom, hogy szakmai felkészültségben nincs hiány az intézményben, az összehangoltságon, az emberierőforrás-menedzsment területén szeretnék elsősorban változtatást – mondta.

– Mindez persze magával hoz szakmai változásokat is, amelyeket remélhetőleg az olvasóközönség is észrevesz majd. Eddigi munkám során a megyei könyvtár munkatársai mindig a segítségemre voltak, ha szükségem volt rá, a szakmai munkájukra alaposabb rálátásom nem volt. Nekem eddig a saját kisvárosi könyvtáram volt az első, és arra vagyok a legbüszkébb, hogy úgy hagyom itt a könyvtárat, hogy benne még az utolsó szög is ki lett cserélve. Ugyanakkor szeretném kicsit lebontani a könyvtárral és könyvtárossággal kapcsolatos sztereotípiákat. A könyvtár lehet izgalmas hely és a könyvtárosság lehet érdekes és izgalmas munkakör. Egy könyvtári előadásomat egyszer azzal zártam, hogy „merjünk egy kicsit őrültek lenni”, most is ezt vallom, merjünk kilépni a hagyományos keretekből, és nézzünk másként erre a közösségi térre, amelyben sok könyv és könyvtáros mellett rengeteg egyéb lehetőség is van – folytatta. – Természetesen a művelődésszervező énemet nem tudom levetkőzni, és már most azon gondolkozom, hogyan hozzuk be a kisebb és nagyobb közösségeket a falaink közé. Az oktatási-nevelési intézményekkel való hatékony együttműködést például elsődlegesnek tartom a fiatal korosztály megszólításában és olvasóvá nevelésében.

Nagybajomtól sem akar elszakadni

– Egy négyszáz olvasóval rendelkező, 15 000 kötetes kisvárosi könyvtárba kerültem pályám kezdetén, és első feladatom az volt, hogy a szakfelügyeleti jelentés által tapasztalt hiányosságokat pótoljam – mondta a megyei könyvtár új vezetője. – Emellett folyamatosan kerestük a pályázati lehetőségeket, hogy megújíthassuk mind az épületet, mind a szakmai munkát.

Rázsits Veronika jelenleg a nagybajomi könyvtár teljes bútorzatcseréjének megvalósítását szervezi. – Élményekkel és kihívásokkal teli évek voltak ezek, amelyek után keresni kezdtem az új kihívásokat. Szeretek mindig kitűzni egy-egy célt magam elé: legyek könyvtáros, művelődésszervező, majd egyszerre mindkettő. A kaposvári pályázat igazán jó kihívásnak tűnt – folytatta, majd hozzátette, hogy Nagybajomtól nem szeretne elszakadni, hiszen családja is oda köti, s továbbra is szeretne – amennyiben lehetősége engedi – a civil szférában is dolgozni.