Böjte Csaba vendége nemcsak tolmácsolta, hanem közben vehemensen magyarázta is e közel száz éve íródott, igencsak mai verset, amit az Orbán-kormány kétharmados győzelme napján a miniszterelnök társaságában mondott el életében először a Kárpát-medence egyik legnagyobb művésze – ahogy Böjte Csaba fogalmazott felvezetőjében. Rögtönzött tanúságtételében a New Age veszélyeire – mint az agykontroll, a reinkarnáció – is felhívta a dévai gyerekek figyelmét, kiemelve a Harry Potter-köteteket, melyek olvasását felettébb veszélyesnek tartja, mivel nem arról szólnak, hogy „tanulj, dolgozz és rendes légy”, hanem arról, hogy ügyeskedj, és akkor sikeres ember leszel.

E néhány perces bejátszást követően lépett mikrofon elé Eperjes Károly, akit Rumszauer Miklós plébános kért fel arra, hogy az évek óta tartó Hit, tudomány és kultúra című előadás-sorozatban ossza meg gondolatait Hit és közélet kapcsolatáról. Az előadó arra utalt: XVI. Benedek pápa is azt tartotta, hogy a XXI. század vagy eucharisztikus lesz, vagy nem lesz. Eperjes többször is megemlítette: Istennek nagy terve van Magyarországgal. Nem véletlen, hogy hazánk adott otthont az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Konferenciának, és szent Pio atya próféciái is beigazolódni látszanak, miszerint „Magyarország egy olyan kalitka, amelyből egyszer még egy gyönyörű madár fog kirepülni. (…) Irigylem a magyarokat, mert általuk nagy boldogság árad majd az emberiségre. Kevés nemzetnek van olyan nagyhatalmú őrangyala, mint a magyaroknak, és bizony helyes lenne erősebben kérniük hathatós oltalmát országukra.”

– Aki nem vesztette el az irányt, annak mindez evidencia – jegyezte meg az előadó –, mint ahogy az is: minden választásnak társadalmi következménye van, a politika pedig nem más, mint a társadalommal való foglalkozás. Annak is társadalmi következményei vannak, hogy kit választunk feleségünknek, férjünknek, miként neveljük gyermekeinket, mit nézünk a televízióban, milyen könyveket veszünk kézbe, milyen zenét hallgatunk. Mert ha jókat nézünk, olvasunk, hallgatunk, ha van egyetemes irányunk, akkor ugyan a kísértések is ránk találnak, de ha tartjuk magunkat az adott irányhoz, akkor egyenes úton haladhatunk. S nemcsak négyévenként, hanem életünk minden pillanatában. Eperjes tanár úr azt is megosztotta népes hallgatóságával: színinövendékeinek véleményével az interneten szembesült, miszerint ideológiával tanítja őket.

– Ők még nem tudták, hogy az ideológia és az egyetemes kultúra között nagy különbség van – magyarázta. – Én nem oktatni, hanem tanítani szeretném a fiatalokat, mégpedig azért, mert eddig nem szembesültek egyetemes értékrenddel, hiszen kiszorították az Istent. A megújulás pedig csak hit által jöhet, hit nélkül a böjt fogyókúra. Isten szabaddá tesz, ám ezt a szabadságot nem kívül, hanem elsősorban belülről kell keresni.

Az előadó, aki napi áldozó, és Kaposvár templomaiban is gyakori vendég, ezt követően arról beszélt: minden izmus egoizmus, a legszörnyűbb izmus a relativizmus, amely azt kiáltja: mindenkinek igaza van. Mindenki egyéniség, holott inkább személyiségnek kellene lennie. A relativizmus azért veszélyes, mert káoszt gerjeszt, és ebben a kuszaságban mindig új szemétdomb-királyok jelennek meg. Eperjes szerint akkor járunk jól, ha betartjuk az Istentől eredő rendet, ha a Tízparancsolat szerint élünk és az öntörvényűség helyett az istentörvényűséget választjuk.

Az ismert színész-rendező utalt nemzeti imánk kezdetére is, melyben azt kérjük: Isten áldd meg a magyart, de rögtön felvetette azt is: vajon hagyjuk-e, hogy megáldjon bennünket a Teremtő? Máriáról, Jézus anyjáról is szólt, hiszen korábbi himnuszunk a Boldogasszony anyánk kezdetű egyházi népének volt, aki nem vette le kezét hazánkról. Nyomatékosította: ellenségeinkért is kell imádkoznunk. Ő is ezt teszi, régóta, feltartózhatatlanul. A különféle izmusoktól összekavarodott, abortusz-, eutanázia- és LMBTQ-párti nemzettársainkat is naponta viszi az Úr elé. Azt tanácsolta mindannyiunknak: az élet mellett álljunk ki mindenkor, s ha ennek ellenkezőjét tapasztaljuk, ne hallgassunk. A halál kultúrája helyett az élet kultúráját építsük.

Felidézte: amikor az azóta már szentté lett II. János Pál 1992-ben pápaként először érkezett Magyarországra, a Magyar Tudományos Akadémia székházában is mondott egy nagyszerű beszédet tudós hallgatóság előtt. Ebben egyebek mellett kiemelte: az önök felelőssége, hogy a következő nemzedékek az igazság, a jóság és a szépség harmóniájában nőnek-e fel. Eperjes szerint valamennyi döntésünket e hármasnak kellene alávetnünk, s végre tudatosulnia kellene mindannyiunkban: Isten teremtette az embert, és nem fordítva.

Arról is beszélt: férfinak és nőnek teremtettünk, és sem aranyat, sem pedig más vagyont és bankkártyát sem vihetünk magunkkal odaátra, ahol el kell számolnunk majd az életünkkel, tálentumainkkal. Erre való a jó iskola, a jó kórház, a jó templom.

Eperjes Károly előadása végén mindenkitől, akit esetleg megbántott volna gondolataival, bocsánatot kért.

Papi óhaj: Eperjes legyen tananyag

Eperjes Károly, miután részt vett az előadását megelőző szentmisén, tüzes tanúságtétellel kötötte le hallgatósága –

köztük Gelencsér Attila országgyűlési képviselő – figyelmét. A publikum nagy tapssal mondott köszönetet karakánságáért, tisztánlátásáért. Rumszauer atya egy Szondi Lipóttal megesett történetet osztott meg köszöneteként. Eszerint az ismert pszichiátert megkérdezték a hallgatók: „A tanár úr miért nem tanít az egyetemen?” „Én nem tanítani szeretnék, hanem tantárgy lenni” – válaszolta. És tantárgy lett; a Szondi-teszt valóban tananyag. Azt kívánta művészvendégének, hogy ő is egyszer valahol tantárggyá legyen hiteles életével, világos és erőt adó gondolataival.

Fotó: MW