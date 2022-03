A családi farsangon nem csak a gyerekek, hanem még a szüleik is jelmezbe bújtak, bár a kalóz, a dinoszaurusz és Harley Quinn alkotta zsűri csak a legkisebbek jelmezei felett bíráskodott. Csaknem negyven gyermek vonult végig a kifutón. Többletpontot ért az ötletesség, a kivitelezés és a szerepátélés is. A lányok közül a katicabogár, a fiúk jelmezversenyében pedig a katona érdemelte ki a győztesnek járó vállszalagot. Külön jutalom járt azoknak a családoknak is, akik teljesítették a farsangi hétfánkos próbát: az útvezető nyomok alapján megoldották a társasjáték-feladatot.