Megemlékeztek a 75. születésnapjáról, és bemutatta legújabb kötetét, Andrzej Grabowski gyermekkönyvének műfordítását. Ez már a 18. könyve a keszthelyi irodalmárnak, aki a magyar és lengyel kapcsolatok ápolásában kiemelkedő szerepet játszik.

– Az Árpád-ház óta nem lehet a lengyel történelemről beszélni úgy, hogy a magyarokat nem említjük, és ez fordítva is igaz – mondta Cséby Géza. – A két nép 1848-as és 1956-os együttműködéséről sokat tudni, de az kevésbé ismert, hogy a magyarok az 1920-ban a bolsevikok ellen harcoló lengyeleknek sok lőszert juttattak. A mai kormányok kapcsolata lehet szorosabb vagy lazább, de a lengyelek és a magyarok a két nép barátságát a szívükben hordják.

Cséby Gézának ismerős volt a környezet, hiszen Takáts Gyula atyai jó barátja volt. Sok fotója, verse jelent meg a Kossuth-díjas költőről, aki a naplójában is sokat írt Csébyről.

Szentes László, a Magyar–Lengyel Baráti Társaság Somogy megyei csoportjának elnöke elmondta: a tagság fiatalítását célozták meg, ezért nyelvoktatásokat, történelemórákat, iskolai vetélkedőket tartanak. Több lengyel cég is letelepedett Somogyban, az ő képviselőik is megjelennek a rendezvényeken.