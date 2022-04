A marosvásárhelyi kultúrpalota díszítő-festő nagyapja keze munkáját dicséri, akihez gyermekkorában szabad bejárása volt Dabóczi Józsefnek. Az ősi motívumok már akkor is elbűvölték, s nem csinált mást, mint figyelt. Figyelte édesapját is, aki erdélyi templomok belsőjét festette és leste mostohaapját, aki ékszerészként alkotott különlegességeket. Szomszédjuk asztalostudását is igyekezett megtanulni.

– Amolyan bámészkodós gyerek voltam, s megmaradt bennem rengeteg ismeret, amelyeket hasznosítani tudtam – mondta. – Édesapám mindig azt mondta, ne legyek művész, mert felkopik az állam. Ezért az építészpályát választottam. 1956-ban nem vettek fel, mert túl klerikális voltam nekik, így egy évig építőipari segédmunkásként dolgoztam – mesélte Dabóczi József, aki később mégis elvégezhette az egyetemet, majd hat évig a hadseregnél mérnöktisztként alkalmazták.– A hadseregnél kezdtem népművészettel és mitológiával foglalkozni. A görög, a római és az indiai mellett az ősi magyar motívumok szellemiségét domborított rézlemezeken jelenítem meg – magyarázta, hozzátéve: Makovecz Imrétől is tanult, s munkáira Szigetvári György is felfigyelt. – Sok kaposvári épületet terveztem, például új emeletes házakat a Fő utcán, amelyek meg is valósultak. Közben emlékművekre domborműveket készítettem, a Csokonai Fogadó felirata is az én kezem munkája, ahogy a Berzsenyi utcában a zsidó emlékmű is, de cégtáblákat is kértek tőlem – sorolta a teljesség igénye nélkül alkotásait.



Mivel nem volt kitől kérdeznie a közelben, autodidakta módon tanulta meg az eszközhasználatot, a szerszámokat pedig saját maga gyártotta le. – Sajnos ma már egyre kevesebbet tudok a munkaasztal mellett állni, ám a fejem még jó hozzá, szívesen rajzolom meg a terveket. Nemrég meghallgattam Debussytől az Egy Faun délutánja című zeneművet, s ezt szeretném rézlemezen megjeleníteni – mutatta a pauszpapírt.



Legtöbb munkáján azonban ősi motívumokkal találkozhatunk. – Van, aki tudja, hogy melyik mit jelent, ám sokan nem ismerik – tette hozzá. – A magyarok többségének már fogalma sincs arról, mi az életfa, és mit jelképez a hét ága, amely közül három anyagi, három lelki és egy szellemi ág. A táltosoknak ez utóbbiból azonban több is jutott – magyarázta Dabóczi József. – Oroszországban, a Téli Palota pincéjében láttam egy táltost, a bőrére az egész magyar motívumkincs rá volt tetoválva. Sajnos ezek jelentését ma már alig ismerjük, hiszen senki nem tanítja meg az iskolában. Pedig egyből megértenénk, hogy a zárt tulipán ábrázolás a férfi minőség, a nyitott pedig a nőit jelenti. S azt is, hogy az énekesmadarak miért ülnek az életfán, miért nagy jelentőségűek a nap és a hold szimbólumok.

Maga is gyakran jeleníti meg együtt a kettőt alkotásain. – A hold a nap felesége, ha nem látom a holdat és a napot, akkor nem élek – magyarázta az élet körforgását és az égitestek jelentőségét. – Az útszéli feszületen is rajta van a fény: Jézus maga az.



Dabóczi József szerint a magyar népmesék és a népballadák minden varázslatot magukban rejtenek, amelyet ismernünk kellene. Ő maga is azért váltott a háztervezésről a rézlemezek készítésére, mert úgy tartja, ezekkel tudja leginkább kifejezni magát, s persze örömét is leli bennük. Szerinte a világra egységben kell tekinteni, hogy megértsük a működését, így kerülünk közel a valósághoz.





Fotó: Lang Róbert

Kívül és belül is kitalálta a kaposújlaki templomot



Dabóczi József nevéhez fűződik a kaposújlaki templom, amelynek ajtaját szívesen tárta ki előttünk. – Kulcsom van hozzá – nyitotta a zárat az általa tervezett épületen, amelynek belső terébe érve tapasztalható, hogy nem egy monumentális méretű rideg templom, hanem egy valódi Istenotthon tárul elénk. – A színes ablakok élénk színe visszatükröződik a padlóról – mondta. – Pont ilyen barátságos hatást szerettem volna elérni. Egyebek mellett a gyertyatartó állványt és a keresztelőkutat is én készítettem – mutatta. A falakon sajátos stílusban készült alkotásaival találkozunk. Jól megfér itt az ősi magyar szimbolika és a kereszténység látványvilága. Egy ide készült monumentális alkotása is helyet kapott a templomban: egy óriási kereszt, amely mint egy képregény meséli el Jézus nagypénteki szenvedéseit. Ez a templomi az egyik állandó kiállítása a kapos­újlaki művésznek. A másikat a helyi közösségi ház falain tekinthetik meg az érdeklődők, amolyan életműtárlatként.